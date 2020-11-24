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育幼院4歲童遭13歲少女「強拉房間猥褻」！院童打開房門目睹嚇瘋

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▲桃園市3歲李姓男童2016年4月間突然衝出馬路，差點被駕駛堆高機宋姓男子輾過。（示意圖／Pixabay）

▲男童在育幼院內被另外一名13歲小姐姐猥褻。（示意圖／Pixabay）

記者王佩翊／編譯

南韓慶尚南道一間育幼院傳出，有一名13歲的女院童趁著老師不注意，將另一名年僅4歲的男院童帶到房間內猥褻，直到另一名院童發現兩人不在，打開房門才發現此事，連忙向老師通報。整起事件經調查後，確定該名少女的確對男童做出性騷擾的行為。對此，男童的母親深表震驚，不僅擔憂此次事件對兒子帶來精神創傷，更擔心其實少女也曾是「被害人」，因此才會做出相同舉動。

根據《韓聯社》報導，慶尚南道一間育幼院8月31日上午發生一起女院童性騷擾男院童的案件。據悉，這名13歲的女院童在上午的遊戲活動結束後，趁著其他院童與老師在客廳整理教具時，偷偷將被害的4歲男童拉到一旁的房間，並進行「身體接觸」。

另外一名院童發現兩人同時消失後，直覺有異，便到處找人，怎知一開房門就目睹了少女性騷擾男童的畫面，隨即通報指導老師。育幼院得知此事後，馬上將兩名院童分離，並通報兒童保護機構與警察。警察在經過2個多月的調查後，確定女方涉嫌性騷擾男童，因此將全案移交少年部。然而由於少女年僅13歲，屬無刑事責任能力的對象。

據悉，事發當時，由於育幼院內沒有監視器，因此警方僅能依靠院童的證詞進行調查。警方也表示，「少女長時間在育幼院長大，存在著不安的情緒。」針對此案，育幼院則表示，院方每年都會針對老師與院童進行4次的性教育課程，課程內容包含預防性侵與虐待兒童。

對此，受害男童的母親則出面表示，自己的兒子似乎因為此事，受到極大的打擊，甚至開始對女童的身體產生興趣，或是出現誘導身體接觸的行為。而她也為此向性暴力諮詢所進行諮商，根據專家說法，孩子通常不會因為短時間內的一次意外，就開始出現與性有關的可疑行為，因此她懷疑，育幼院裡還有其他院童受害，要求相關單位應重啟調查。而她也懷疑，這次對兒子伸出狼爪的少女，以前也有可能是性騷擾的被害者。

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