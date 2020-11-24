今年最強冷空氣周五到！　最低溫14度時間曝「要有過冬準備」

▲彭啟明說，到下周時，北部的涼意會很濃。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（24日）提醒，周五開始，今年到目前為止最強的冷空氣南下，最低溫時間可能在下周一，北部都會區可能落在16、17度，空曠地區的低溫則有機會到14、15度，真的要有過冬的準備及安排，「12月開始會有更多冷空氣發揮空間。」

彭啟明在臉書表示，今天的天氣和23日類似，都是東北風的天氣型態，東半部水氣較多，從東北角迎風面在新北市到基隆沿海、宜蘭、花蓮和台東都有些陣雨或毛毛雨，西半部較晴朗，其中北部的台北、桃園雲量略多；有些涼空氣，白天高溫約24、25度，桃園以南大約在桃園、新竹往南是多雲到晴的天氣，中午高溫可以到26至29度。

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彭啟明說，周三、周四東北風明顯減弱，北部、東半部會有些回溫，預計會到26、27度，沒那麼涼、舒適許多，北部有機會轉晴到多雲的天氣，東半部仍多雲，可能短暫有陽光；中南部改變幅度不大，頂多上升1度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

彭啟明建議北部及東半部朋友，可以趁這時把冬天衣服及厚重棉被準備一下，預期周末用得到；中南部朋友也可以準備一下，至少目前許多人仍穿短袖，要多幾件長袖及薄外套。

彭啟明提醒，周五開始另外一波冷空氣南下，這波持續時間較長，也會顯著的偏強，北部周五開始溫度下滑，最低點時間可能在下周一，北部都會的低溫從周五每天都會下滑一點，下周一到下周二可能低溫落在16、17度，空曠地區的低溫則有機會到14、15度；中南部空曠地區也會降溫，大約低溫會比目前降個2、3度，也會有點溫差感受，這可以說是今年到目前為止最強的冷空氣。

彭啟明指出，12月開始會有更多冷空氣發揮空間，這時熱帶的系統基本上已經暫時都熄火了，如果有低壓或颱風發展，要北上接近台灣附近的機會很低；到下周時，北部的涼意會很濃，雖然冷高壓南下仍有節奏及空檔，也有機會回溫，但似乎較少看到有像前幾周有秋老虎的天氣，建議您真的要有過冬的準備及安排。

彭啟明表示，目前北方的冷空氣已經讓零度的雨雪線越過了黃河流域，在西北到東北都有降雪，但雪除了溫度還要看水氣多寡，冷空氣南下本周逐漸往長江流域逼近，部分中國的省分中，在長江上游已經有顯著雪勢。

▼氣象局提醒，周五起的這波冷空氣會滿有感覺的。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

彭啟明說，這在亞洲也讓韓國到日本連動降溫，南北韓都有零度以下溫度出現，日本則是10度以下，東亞的冷高壓在這一兩周將很活躍；台灣仍在這波冷高壓的較邊緣處，是否冷空氣趁隙快速南侵有再顯著的降溫，仍有待觀察，但至少入冬的氛圍越來越強，建議您務必要有調整安排準備。

中央氣象局預報員陳建安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，周五東北季風增強，伴隨滿明顯的冷空氣，開始降溫，周六至下周一持續影響，周日、下周一中部以北低溫約17度，沿海空曠可能再低個1、2度，而南部、花東約18、19度；至於降雨以迎風面北部、東半部為主，中南部為多雲到晴。

至於這波冷空氣是否為今年最強冷空氣？陳建安表示，今年目前為止有三波東北季風，這波的確會滿有感覺的；之前有些乾冷型，輻射冷卻導致局部地區很低溫，像自動測站入秋有測到14點多度，也有濕冷型，很難去比較。但他說，這波冷空氣強度不是介於東北風和東北季風邊緣，降溫很明顯。