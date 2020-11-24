3縣市大雨！　強冷空氣周五來襲探14度「4天很有感大降溫」

記者陳俊宏／台北報導

3縣市大雨特報！中央氣象局預報員陳建安表示，周五東北季風增強，持續影響到下周一，這波冷空氣降溫很明顯，中部以北低溫約17度，沿海空曠地區可能再低1、2度。氣象專家吳德榮也說，屆時平地測站清晨、夜間最低氣溫約有降至14、15度的機率。

▲陳建安提醒，周五起的這波冷空氣會滿有感覺的。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

氣象局今天（24日）清晨對宜蘭縣、花蓮縣、台東縣發布「大雨特報」，東北風影響，今宜蘭、花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼宜蘭、花蓮、台東大雨特報。（圖／氣象局）

陳建安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣和23日類似，降雨主要在東半部，大台北山區、基隆北海岸和恆春半島也有局部降雨，西半部則為多雲到晴；清晨各地觀測低溫約19至23度，桃園以北、宜蘭白天高溫約23、24度，其他地區約26至29度，而29度比較容易發生在中南部。

陳建安說，周三、周四東北風稍減弱，氣溫稍回升，東半部、大台北地區可能有點降雨，其他地區為晴到多雲。他提醒，周五東北季風增強，伴隨滿明顯的冷空氣，開始降溫，周六至下周一持續影響，周日、下周一中部以北低溫約17度，沿海空曠可能再低個1、2度，而南部、花東約18、19度；至於降雨以迎風面北部、東半部為主，中南部為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

至於這波冷空氣是否為今年最強冷空氣？陳建安表示，今年目前為止有三波東北季風，這波的確會滿有感覺的；之前有些乾冷型，輻射冷卻導致局部地區很低溫，像自動測站入秋有測到14點多度，也有濕冷型，很難去比較。但他說，這波冷空氣強度不是介於東北風和東北季風邊緣，降溫很明顯。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今東北風影響，東半部及大台北東側有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大，北台灣因雲量多天氣稍涼，桃園以南影響小，中南部仍是晴朗穩定、日夜溫差大的天氣；周三至周五白天東北風減弱，西半部晴時多雲，東半部有局部短暫雨，大台北東側偶有零星飄雨的機率，各地氣溫略回升。



吳德榮指出，周五晚起至下周一比前一波水氣更多的冷空氣南下，迎風面桃園以北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大，新竹以南仍為多雲時晴的天氣；冷空氣比前一波略強，北台灣感覺濕冷，周六晚起至下周一清晨及夜間，平地測站最低氣溫約有降至14、15度的機率，模式模擬仍持續微調中，應繼續觀察。