高嘉瑜曝10年不丟「泛黃枕頭」的故事：家裡帶來的...



▲高嘉瑜曝枕頭的故事（圖／翻攝高嘉瑜臉書，下同）

記者蕭羽耘／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前曝光閨房照，其中一個泛黃的枕頭引發網友熱烈討論。她24日曝光關於枕頭的故事，她說家裡在基隆開百貨行，枕頭是從家裡帶來的，高媽媽說，那顆枕頭10年前在店裡算最好的，一顆賣800元。

高嘉瑜日前受訪稱，住了10年地方，東西非常多，照片只是冰山一角，因忙碌都沒時間整理家裡，甚至自己已經一年沒有剪頭髮。談到「泛黃枕頭」，高嘉瑜笑說，枕頭也用了10年，平常有套枕頭套，反正只要套上乾淨的，根本感覺不出來裡面是怎樣。她還透露，房間裡沒看過蟑螂，但曾看到壁虎。

「泛黃枕頭」意外掀起討論，高嘉瑜24日在臉書談到枕頭的故事，她表示，自己家在基隆開百貨行，枕頭是從家裡帶來台北，一直跟著她，很軟很好睡。「我媽說，妳那枕頭有污漬，睡了10年是正常的，因為枕心無法換洗，睡久因為流汗或口水都會有，只能常曬消毒或換新的。妳那顆是10年前店裡算最好的，一顆賣800元，棉花很好。」

高嘉瑜提到，枕頭代理商皇家寢具小老闆說，那枕頭是他們以前代理的，以前沒有記憶枕、乳膠枕，而自己那顆算是最好的枕頭，可惜現在停產了，都被記憶枕、乳膠枕取代了，小老闆說這是時代的眼淚。

其他人也看了這些...

►高嘉瑜公開超亂房間照 陳揮文揭背後目的：太聰明了

►「當時均價51-57萬」 高嘉瑜貸款2千多萬：租屋人會一直有不安定感覺

►「理想的房子」遭議 高嘉瑜 ：當初買兩間小套房想打通自住



更多熱門新聞...

►影／稱買不起房卻擁兩筆建物遭轟 高嘉瑜現身回應：我只是說出年輕人心聲

►「房貸每月繳8萬、房租3萬多」 高嘉瑜坦言買房：有點後悔

►快訊／高嘉瑜親曝租屋處「衣服山」：泛黃枕頭用了10年、沒看過蟑螂

►振興一下我們的美麗