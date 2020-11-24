高嘉瑜房貸＋房租月繳近12萬　立委薪資曝光19萬500、年終1.5個月

▲立委薪資調查。（資料照／公民監督國會聯盟）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前宣稱租屋10年買不起房子，然而財產申報名下有2筆建物，4筆土地，引起熱議。她日前解釋，每個月約繳8萬初頭，加上房租3萬多，所以壓力也很大。外界好奇立委薪水究竟有多少，根據立法院預算，立委薪資為每月19萬500元，年終為1.5個月28萬5750元。另還有4年5.6萬的健檢金（1年1.4萬），助理薪資則可申請公費，金額上限41萬。

高嘉瑜日前表示，當初買了2間小套房，本來想打通自住，室內實際約20幾坪，但交屋時正好是選舉比較忙，無法立刻搬家，因此一直蠟燭兩頭燒，一方面要繳房貸，一方面要繳房租。

媒體詢問如何理財，高嘉瑜則說，「其實還好啦……省吃儉用，蠻辛苦的，壓力很大」，目前房貸貸款8成，每個月約繳8萬初頭，加上房租3萬多，所以壓力也很大。

高嘉瑜買房爭議持續延燒的同時，時代力量立委邱顯智也被揭露是「資深無殼蝸牛」，一家人長年在新竹市租屋。他表示，自己來自嘉義，國小一年級的時候，父親在嘉義市郊買了一棟1、2樓的房子，當時只花了80萬；然而過了多年，女兒都已經念國小了，但還是買不起房，只能選擇繼續在新竹租房子。

▲立委高嘉瑜說明「買房」事件。（圖／記者屠惠剛攝）

邱顯智指出，幸好自己很幸運，遇到了非常好的房東，當時的房租才1.5萬元，直到現在都沒有漲過，但仍很能體會那種租屋的不安全感，會深怕哪天，房東說要收回去、不租了，就沒有家了。

外界好奇立委薪水究竟有多少，根據立法院的預算書顯示，立委可支領公費有立委薪資、立委年終、立委健檢費用、辦公室事務費、服務處租金補助、文具郵票、電話費、油料費、公費助理薪資、助理加班費與助理年終等經費。

另外，法定立委薪資為每月19萬500元，年終為1.5個月28萬5750元。另還有4年5.6萬的健檢金（1年1.4萬），助理薪資則可申請公費，金額上限41萬。

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