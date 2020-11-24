夜市拋售「正版A＆F」一件只要100元！婆媽瘋搶　專家一看搖頭

記者陳俊宏／綜合報導

最近在北部夜市出現攤商販售美國Abercrombie & Fitch潮衣，一件只要1、200元，價錢是專櫃的10分之1，攤商解釋，這是因新冠肺炎疫情影響讓在越南生產的原單貨，送不去美國，只好轉到台灣便宜賣。但專家一看搖頭，斷言這就是仿冒品。

《東森新聞》直擊，攤販叫賣「史上最便宜快閃拍賣，趕快來」，吸引不少婆媽上前搶便宜，有人一手就抓了好幾件。店員說，「進來翻進來挑，如果你相信網路上直播精品代購的網友，不如相信自己的雙手看得到摸得到。」

▼夜市攤販掛保證是正版。（圖／東森新聞）

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但這A&F通常平均一件上衣都要價近千元，夜市竟便宜10分之1，也引發民眾好奇詢問。對此，業者強調都是正版，因貨本來要出給美國，但疫情卡在東南亞國家，直接跟東南亞買批來台灣賣，且已驗過貨。

比對一下 ，夜市買的跟專櫃買的除了標籤不一樣，從圖案到花色，肉眼看起來都是一模一樣。對此，一間潮流服飾老闆拿起一款年代比較久遠的上衣說，它的布標不會是夜市賣的，而應該是專櫃貨，再加上布的材質還是有一點不太一樣，「老實說你如果沒有拿一比一一模一樣去對比的話，其實對一般消費者來講，他真的會被糊弄過去。」

實際用手摸一摸，可以感覺到材質差異，正版的棉摸起來柔軟，另一件夜市買的比較粗糙，專家斷定這就是盜版。但現在盜版衣服細節越來越像，一般民眾難以分辨，只要價格太離譜，便宜到不合理，就得提高警覺。

▲▼夜市買的跟專櫃買的除了標籤不一樣，從圖案到花色，肉眼看起來都是一模一樣。（圖／東森新聞）