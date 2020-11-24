北市松山區重大刑案！里長辦公室喬債破局　7黑道砍殺數刀濺血

▲里民在龍田里辦公處協調債務糾紛，不料竟爆發喋血衝突。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市發生里長辦公室血案，警方雖逮捕7名涉案人士，但卻選擇不發布新聞，引發美化治安的質疑。據了解，這起重大刑案發生在11月2日下午4點多，台北市松山區龍田里辦公處發生一起重大刑案，一位里民與數名親友在里長陪同下，和債主相約開協調會，對方找來7名黑幫分子助陣，最後談判破裂，雙方爆發口角衝突，一群人從辦公室一路吵到室外的里民活動廣場。

這時，一名黑幫分子突然掏出摺疊刀，朝欠債的里民砍了過去，該里民身中數刀、血流如注。光天化日之下，發生恐怖的凶殺案，嚇得在活動廣場運動的婆婆媽媽驚聲尖叫。事後，債主與7名黑幫分子揚長而去，袁姓里長則是一臉錯愕，除了趕緊吩咐里幹事對外求援，也馬上打電話報警。

根據本刊取得的監視器畫面，里幹事先跑到里辦公處所在的社區管委會，請管理員打開柵欄，方便救護車進入社區，不久之後救護車疾駛而來，2名救護人員把受重傷的里民抬上擔架，送往附近的三軍總醫院松山分院進行急救。

本刊調查，受傷的里民緊急送醫後，幸運撿回一命，轄區台北市警局松山分局獲報，也派人調閱監視器，幾天後陸續逮捕7人、查扣凶刀，同時依殺人未遂等罪嫌，將他們移送台北地檢署，檢察官複訊後，通通諭令交保候傳。



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