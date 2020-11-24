　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠見／對話起手式　讀取00世代「三觀」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

（圖/遠見雜誌提供）

文╱謝明彧　攝影╱陳之俊

要讓對話成立，關鍵是對於各種和自己既定認知不同的主張，不馬上貼標籤，而是能先換位思考：「他們為什麼會這樣說、這樣想？」，因此《遠見》試著「人生觀」「世界觀」和「價值觀」來試著了解00世代。

「人生觀」來自一個人從小到大所受教育與思辨的累積，「世界觀」建立自國際連結與資訊取得，「價值觀」來自對社會、未來、國家定位。所以，分析台灣近20年，在「資訊來源」「政治經濟」「社會職場」三大領域發生了哪些「斷層級」轉折，就能一窺00世代內心深處的自我認知。

資訊來源：
「訊息中心論」破滅，檢查、求證成新習慣

[廣告]請繼續往下閱讀...

「過去台灣社會更偏向『全體統一共識』的塑造，但00世代從出生開始，面對的就是『訊息中心論』破滅的世界，」知名社會學者李明璁強調。

一個人對世界的理解，影響最深遠的，是「教育」與「媒體」。而不管教育或媒體，舊模式都在2000年前後徹底崩解。

教育上，1999年開始的教改，打破了「知識來源的全國統一性」。過去，課本都是國立編譯館編纂，課本內容就是「正確知識」，甚至連怎樣才算是「優秀學生」，台灣社會都有一個所有人熟悉的共同樣版。

一綱多本下，課本開始出現各種版本樣貌，多元的種子，開始植入每個00世代孩子的腦中；而教改引發的各種爭議，更讓社會開始意識到「就算課本，內容也並非不可質疑」。

媒體界，2001年《壹週刊》來台，「狗仔」搭配「圖文」的爆料式報導，打破社會對「新聞」的信任。

而當搏眼球成為報導重點，愈來愈多人發現，報導可能是引導式偏見，甚至是假新聞，這也讓00世代，成為有史以來最懂得查證的一代。

東吳大學社會系副教授劉維公舉例，一則聳動報導，年長世代可能第一反應是「趕快轉發群組、公告提醒周知」，但00世代往往是先上網交叉檢核，確認是否為真。

沒有「這個說法就是絕對權威」的意見領袖、沒有「看完這幾家報紙電視就夠了」的肯定資訊，老師、長輩、政府、媒體，對00世代來說，都只是提供資訊的一環而已，也讓資訊選擇權，從過往的「權威媒體、單方向給」，走向「多元來源、自行確認」。

社經環境：
養成「冷眼觀局者」，完全民主練就內心價值天秤

「『政黨輪替』絕對是00世代和其他世代最大的社會經驗差異，」李明璁表示， 00世代對政治比很多人以為的更踏實，透過一次又一次證據，確認每個選擇下真正的得失。

00世代成長過程，經歷過三次政黨輪替，從「台灣意識」到「親中」「兩岸一家親」，再到「台獨」「反中」，政治風向不斷改變。

「這些轉變，00世代其實都看在眼裡，」李明璁說，00世代成長於完全民主時代，沒有經歷過其他世代有過的一黨獨大、白色恐怖、抗爭解嚴，反而讓他們更專注於用「授權、檢證、調整」的民主淘汰制度，來確認各種政治主張的損益。

00世代不只觀察政策支票是否兌現，更關注兌現的同時，是否真的如同原本說的那麼美好？必須付出哪些原本沒想到的額外代價？最重要的，這些代價到底值不值得去換那些利益？

包括香港的反送中運動，或是日韓在陸客爆買又退潮後的經濟狀況，00世代不只評估數字可見的利益所得，更觀察自由、人權可能的喪失，各種損益都放在心中的天秤上，做出自認對自己與台灣未來利益最大的選擇。

這種「冷眼觀局者」的養成，讓00世代成為歷來最沒有包袱，務實著眼於台灣當下與自身未來的世代，在力求拚經濟的同時，也堅持對自由選擇、議論批判、獨立思考的權利，更願意為捍衛自我價值行動。

資訊科技：
催生「世界主義者」，新科技也帶來新典範

「00世代是『資訊即生活』的一代，」台灣最大年輕世代社群平台Dcard產品經理林懷宇指出，網路的無遠弗屆，00世代從小就接收國外各種議題，社群媒體更將全球即時熱門推播到他們眼前，跟上當前全球大家最關心的話題。

少了資訊篩選、沒有二手傳播，也讓00世代對世界有著很強的「共感」，同儕間平常會瀏覽、接觸與討論的議題，也更跳脫國內新聞，而是「世界上其他國家的同世代，都在關心什麼？」

例如，川普今天發了什麼推特、日本前總理安倍下台、北韓總理金正恩又有哪些動向，都會出現在00世代的臉書討論與群組轉發中，「這種理解國外正在發生什麼的即時性，是其他世代都不曾有過的經驗。」

另外，過往出國、留學是「存夠錢才能去做」的高消費，但00世代從小就有機會出國。國際移動與資訊的低門檻，讓00世代成為台灣各世代中的「世界主義者」，「是台灣有史以來和世界的『同步感』最高的一代，」李明璁說。

奧美集團總經理莊若芸則觀察，這件事，不只反映在00世代的世界觀上，更反映在「對新科技的高度嘗鮮與適應力」。

國外有哪些新科技、新應用誕生，00世代往往是所有世代中最先躍躍欲試的，摸過、玩過後，覺得好用就納入生活；覺得不好用，就淘汰尋找其他人推薦的新玩意，成為「與世界潮流前線同步」的一群。

這種「快試快拋」的高適應力，帶動00世代迅速接受蝦皮、Uber、抖音、行動支付、podcast等科技創新應用，覺得轉換一點也不麻煩。

世代結伴找出路：
彼此交流所知，共同面對未知

「知道彼此不一樣，才能讓對話有展開的起點，」劉維公認為，過往世代在以前的教育模式與傳播做法下，很習慣先「倡導」，但對00世代來說，知識在網路上就能找到了，他們更希望雙方可以在互通的背景知識與思考邏輯下，一起找「可以怎麼做」的解答。

Dcard產品經理鄭雅婷則分享，相對過往世代更容易接受權威，00世代因為明白自己比父母輩或其他世代，更熟悉網路使用、更知道到哪找資料證明論點，他們不只在溝通上更傾向「請用道理來說服我」，甚至是「如果你不知道，那就由我來告訴你吧！」

林懷宇也同意，在Dcard上很多議題，00世代會製作簡單易懂的懶人包，快速引導理解來龍去脈，甚至會用影音、迷因等適合網路傳播或手機觀看的呈現介面，來加速溝通效率。

由於00世代對世界和成功典範的新定義，林懷宇說，「00世代明白，要成為問題解決者，不是職位、頭銜或年齡，而是能否擁有最完整的資訊做判斷，讓大家願意聆聽你的『話語權』。」

而完整資訊的補足，就不能只靠單一世代的知識或經驗，而是每個世代都得分享出自己的所知，才能獲得最好的解答。

劉維公強調，這也是為何面對世代議題，「結伴」並「實做」是最好的出路。近年不管政府、大學、或企業，都努力推動青銀共學、共事、共居、共創等活動，目的都是希望讓世代智慧有機會在對話中融合，「因為現在已經不再是唯一權威領袖的時代，更不是只靠個人英雄就能夠成功的時代。」

所以，讓我們開始對話吧！

【本文摘自遠見雜誌11月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/

ET快訊
高嘉瑜停最慘車位「前後兩根柱子間」　她驚：怎辦到？老司機解惑
保時捷「車牌7號碼」霸氣曝車主秘密　路人大驚：他家開銀行！
台男最愛DIY縣市大調查！　這地方「每天超過一次」奪冠
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

CNN參戰52台補位之爭！　「兩大優勢」加持競爭進駐蛋黃區

「5大生肖」財運炸棚！活到中年只會更有錢　出生就藏財

女生說「你很完美但我不配」是什麼意思？　超冷血潛台詞翻譯曝光

全聯「黑色購物節」限時3天！百件黑色商品「第2件5折」

遠見／對話起手式　讀取00世代「三觀」

好市多知名香水「價格狂砍」！獨賣店家曝光　網驚吼：衝了

好市多黑五第2天「現場照」曝！她秒看傻　網喊：台灣人變聰明了

影／疫情衝擊！桃機最大出國接駁停車場「五福」歇業...30駕駛慘資遣

台南「長榮鋼便橋」如巨型雲霄飛車！　當地人一看狂抖：快飛出去

冬衣準備起來！「低溫15°C」強冷空氣周五晚襲　一張圖看變多冷

蔡依林合體頑童《PLAY我呸》《幹大事》REMIX　「私下保持社交距離」全程零對話XD

街訪大學生「最討厭的YouTuber」　爭議大惹人嫌...孫生、小玉都上榜

高嘉瑜閨房照曝光！衣服山快崩塌　枕頭泛黃已用10年...她：冰山一角

誰打破花瓶？孩子沒承認還栽贓　媽放話沒收PS5！兒子秒說真話

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

蘇大媽搭客運被拒載狂嗆站務員　跳針譙警：你有什麼資格講這些

闖「待轉大富翁現場」迴轉被攔　他問兩次可以嗎？警盯上：熄火

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

陳漢典「臉被電+模仿6人」Lulu笑慘　大熱門CP初次見面...一起模仿蔡頭！

CNN參戰52台補位之爭！　「兩大優勢」加持競爭進駐蛋黃區

「5大生肖」財運炸棚！活到中年只會更有錢　出生就藏財

女生說「你很完美但我不配」是什麼意思？　超冷血潛台詞翻譯曝光

全聯「黑色購物節」限時3天！百件黑色商品「第2件5折」

遠見／對話起手式　讀取00世代「三觀」

好市多知名香水「價格狂砍」！獨賣店家曝光　網驚吼：衝了

好市多黑五第2天「現場照」曝！她秒看傻　網喊：台灣人變聰明了

影／疫情衝擊！桃機最大出國接駁停車場「五福」歇業...30駕駛慘資遣

台南「長榮鋼便橋」如巨型雲霄飛車！　當地人一看狂抖：快飛出去

冬衣準備起來！「低溫15°C」強冷空氣周五晚襲　一張圖看變多冷

當家男主播被爆性騷擾嫩妹！　公視台語台：絕不容許有心人潑糞

2020年桃園環保團購站總銷售金額成長一倍　中聖里全市最高

海軍：潛艦國造裝備評選制　代理商與仲介商不得介入

CNN參戰52台補位之爭！　「兩大優勢」加持競爭進駐蛋黃區

伍佰大喊她名字「金馬收視奪冠」！　法蘭首入圍獲獎：睡醒才相信

「別再這麼獨裁霸道」　朱立倫轟：謙卑二字已不存在於民進黨

鞋底噴愛心！「霧灰奶白」帆布鞋超燒　PUMA瑪利歐磚塊、吊牌全到齊

無業搭車到麥寮找工作！賊路邊偷車後悔歸還　半路遭警搜捕逮回

韓職／NC恐龍斷斗山熊連霸　奪創隊9年來首座總冠軍

蔡英文推公益桌曆！想想、阿才入鏡　邀大家為毛小孩貢獻心力

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

26歲獻初夜！被嫌「搗麻糬」　網讚：人才

幫CPR救回！同事嗆告「太用力傷到我」

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師

2波變天冷空氣＋雨！全台有感探14°C

「水蛙姐」跪地擦出商機　貴人提攜成輪胎界女強人

「狂操作4台ATM」人夫哽咽一句！行員尷尬了

好市多黑五第2天現場照曝！網：台人變聰明

夜市拋售「正版A＆F」一件只要100元　專家一看搖頭

2規則逼玩交換禮物　她見老闆預算：自以為是

高嘉瑜房照曝光自稱「沒蟑螂」　她力挺：什麼狗屁斷捨離

台男最愛「自慰」縣市大調查　台東「每天都要」奪冠

老闆聽13字威脅失手加爆　網：辣死了嗎

一點都不Man！肩膀「硬不起來」星座男Top4

更多熱門

相關新聞

新台東故事館　再續誠品未竟之夢

新台東故事館　再續誠品未竟之夢

今年4月，一則新聞刺痛台東人的心：「誠品要走了。」今年受疫情影響，誠品已經收掉10間書店，其中以台東店跟敦南店的關閉，引發最多討論與迴響。

廢棄口罩堆出萬噸垃圾　減塑會是解方？

廢棄口罩堆出萬噸垃圾　減塑會是解方？

疫情加速淘汰賽　企業必須擁抱改變

疫情加速淘汰賽　企業必須擁抱改變

遠見／向彼此的年代致意

遠見／向彼此的年代致意

川普拜登會強硬對中　差別在亂與不亂

川普拜登會強硬對中　差別在亂與不亂

關鍵字：

遠見雜誌

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

熊熊內湖爬山穿超辣！　野外脫衣

陽明大學驚傳學生墜樓！她崩潰PO文：救救我們

即／中鋼運通主管「獨爬高雄柴山」失聯8天...曝屍峭壁

婁峻碩焦凡凡「和平談分手 」網討真相

即／陳艾琳老公持大麻煙油被捕

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

快訊／屏東小姊弟「接連出事」1死1傷　社會處通報檢警調查

26歲獻初夜！被嫌「搗麻糬」　網讚：人才

幫CPR救回！同事嗆告「太用力傷到我」

泰貴妃1443張清涼「露毛照」外流

蔡桃貴解答胎內記憶！

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

真正無殼立委在這！他長年租1.5萬房擠全家

台中噁爛師裸拍PO網　國小教室狂曝下身

老公沉迷手遊「不管男嬰嗆到」　母子俱亡

更多

最夯影音

更多
蔡依林合體頑童《PLAY我呸》《幹大事》REMIX　「私下保持社交距離」全程零對話XD

蔡依林合體頑童《PLAY我呸》《幹大事》REMIX　「私下保持社交距離」全程零對話XD
街訪大學生「最討厭的YouTuber」　爭議大惹人嫌...孫生、小玉都上榜

街訪大學生「最討厭的YouTuber」　爭議大惹人嫌...孫生、小玉都上榜

高嘉瑜閨房照曝光！衣服山快崩塌　枕頭泛黃已用10年...她：冰山一角

高嘉瑜閨房照曝光！衣服山快崩塌　枕頭泛黃已用10年...她：冰山一角

誰打破花瓶？孩子沒承認還栽贓　媽放話沒收PS5！兒子秒說真話

誰打破花瓶？孩子沒承認還栽贓　媽放話沒收PS5！兒子秒說真話

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面