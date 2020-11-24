遠見／廢棄口罩堆出全台萬噸垃圾　減塑會是解方？

文╱王昱翔 攝影╱張智傑

多國海邊出現大量廢棄口罩，以及野生動物遭口罩纏繞的駭人景象，開始讓人注意口罩衍生的諸多問題。

《環境科學與技術》（Environmental Science & Technology）期刊估算，疫情下，全球每月使用一次性口罩逾1290億片。若以單片口罩4公克計算，相當於每月製造出51.6萬公噸巨量塑膠垃圾。

聯合國環境署警告，廢棄口罩不只破壞環境，還可能造成旅遊業、漁業高達400億美元經濟損失。

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台灣問題同樣嚴峻。臉書社團「拍攝調查全國亂丟口罩有多驚人！」邀集500多位志工掃街、記錄。結果發現，光在台北、新北、基隆，每月就有上千片口罩被隨意丟棄。

綠色和平組織專案主任張凱婷指出，若以台灣民眾領取實名制口罩數量估算，光2～10月已使用近29億片口罩，相當於製造1.16萬噸塑膠垃圾。

在防疫優先前提下，廢棄口罩問題有解嗎？用過的口罩能回收？

成本、市場、回收體系卡關

依環保署規範，目前民眾使用後的口罩為一般垃圾，只能進焚化爐焚燒。但，塑膠中心品質環境安全部經理許祥瑞指出，其實單就技術來說，口罩回收並非遙不可及。

一般來說，口罩材質分為罩身的PP（聚丙烯）、鼻線的金屬、耳帶的尼龍和彈性紗。許祥瑞分析，PP是可回收的熱塑性塑膠，要再製成原料並不難。而且，回收熔融溫度高達攝氏200度，足以滅菌。

但對產業界來說，除了有技術，還得考量成本與市場。不織布公會理事長陳世中坦言，若PP原物料便宜，業者多半不會考慮成本較高的回收料。

此外，許祥瑞補充，若要回收口罩罩身的PP，必須先人工拆除鼻線及耳帶，並不符合效益。尤其在疫情之下，還得考量感染風險。

就算真能克服上述因素，目前台灣也無口罩回收體系。張凱婷指出，要將口罩確實集中、再處理的成本相當高，若無一定經濟規模，難以創造效益。

然而，這不代表口罩困境就此無解。政府、產業與民眾，其實都可以出一份力。

今年7月，全球共130位公共衛生專家連署呼籲，民眾平時短暫外出、出入開放空間，可配戴重複使用的布口罩，減少一次性塑膠垃圾，也將醫用口罩留給醫事人員。

源頭減廢、材質改良能解？

張凱婷認為，配戴布口罩搭配良好清潔習慣，已可達基本防護。比起回收，減量才是治本之道。

環保署則針對棄置口罩亂象訂定罰則，疫情間亂丟口罩，將加重罰鍰3600元至6000元不等。另外，也在醫院、交通樞紐等人潮密集處，增設廢棄口罩回收桶。

針對口罩複合材質的回收困境，遠東新世紀短纖事業部經理張瑋玲分享，遠東新正研發特殊回收料取代金屬鼻線，盼讓口罩材質單一化、降低回收難度。

另外，也有業者從材料端下手，希望用紙質取代內層70％塑料，並將外層改用可生物分解的玉米纖維、搭配撥水劑。當口罩被丟棄、落入環境中，也較容易自然分解。不過陳世中坦言，新材質黏合是個難題，正積極研發解決。

不少紡織廠則發揮機能布優勢，將撥水、透氣、抗菌等機能加入布口罩，盼部分取代醫用口罩，兼顧環保、也搶攻防疫商機。

儒鴻副理林佳虹分享，團隊早在3月就察覺全球醫用口罩嚴重稀缺，且戴久易悶熱、發臭，便投入布口罩研發。除設計撥水外層防飛沫等液體滲入；同時在內層加入抑菌、抗臭的銀纖維，再結合膠原蛋白，讓口罩內層舒適、親膚又涼感。為驗證口罩透氣度，儒鴻員工還親自戴口罩跑馬拉松實驗、持續改良。

另外，興采則開發可水洗機能口罩套。外層超撥水，內層則以咖啡紗控制異味、搭配抑菌劑，可延長醫用口罩使用次數，實踐環保。

不過，陳世中提醒，一般布口罩並無醫材認證，出入醫療院所時，仍得靠醫用口罩中間的熔噴層，才能過濾病毒。

「疫情下，大家都想保護自己和家人，但也必須維護環境健康。」張凱婷說。在疫情結束前，民眾除了戴口罩防疫，守護疫後地球的責任也不容輕忽。

【本文摘自遠見雜誌11月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】