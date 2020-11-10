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遠見／向彼此的年代致意

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文／李建興

（圖/遠見雜誌提供）

本期出刊時，幾件將改寫後世景緻的大事，一如白宮的真命天子，會將世局擺渡到何處？普世認同的疫苗，是否已然降世，讓疫後新世界得以重新編排？都讓人摒息以待。但，一個隱然的轉折點卻被舉世輕忽。

現階段，全球都在迎接一個世代的成年禮。他們約莫生於2000年，出生在網路活絡、虛實交錯、思潮洞開的時代，有著截然不同的生命牽連與邏輯脈絡，而今，他們滿20，開始投票、進入職場，正推擠著成人的版塊與舊制。

今年7月起，泰國就發生了攻占國際版面的學運，而與前世代時而起義的紅、黃衫軍不同，這回被革命的對象是屹立238年的卻克里王朝。正值雙十年華的泰國學生，力圖推倒封建的高牆，縮減王室的財富和權力，成了泰國現代史上第一起劍指皇家的社運。

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在全球現存的冒犯王室罪中，泰國有著最嚴苛的罰則，人們無法與皇朝對衝，偏偏，這群新人類卻有著前所未有的勇氣，不但穿上哈利波特的衣服，暗批國王是佛地魔，大膽道出噤聲百年的禁語，當王后的車隊行經抗議隊伍時，更奮不顧身高喊：「還我納稅錢！」

儘管每個世代都有改革的浪漫，血液裡也曾埋伏熱血澎湃的魂節，但這群後網路、虛實交錯的第一代，有著意想不到的謀略與召喚力。

這次泰國學運，即便年輕人想翱翔，也不輕易讓自己折翼，選擇迅速串連快閃集會；有別於境內同胞揭竿而起的舊式起義，從雨傘、手勢、祕密聊天群組，都與落幕不久的香港社運似曾相識。在在顯示，當代年輕人的群體認同，已擴散到國際同溫層，進而隔海聲援。

每個翻覆的年代，都策使人不得不送舊迎新，只是，與此同時，不但得在摸黑探索中習得生存的本事，又要忖度前行的步履與分寸。

10月21日傍晚，法國總統馬克宏與群眾，在巴黎索本大學，引領當代思潮的雨果與巴斯德雕像間，正在悼念一位被18歲伊斯蘭極端份子公然斬首的老師帕蒂，只因為帕蒂與學生討論諷刺穆斯林的漫畫，年輕人竟在網路的教嗦下，越過紅線、犯下殺機。

每個世代都有被辯證、挑戰的盲點

這讓人驚覺，原來每個時代的產物都有亟需被辯證、挑戰的盲點。於是，值此美國大選的前夕、首投族將把世界推向分水嶺的當口，《遠見》特別以台灣2000年出生的「00世代」為藍本，描繪出這個關鍵世代獨特表情。

只是，我們不斂聚於世代價值的優勝劣敗，更不彰顯誰是主流、誰是側翼？畢竟，00世代即便在未來角色吃重，卻缺乏著其他世代的生命體驗，因此仍有許多史觀需要補齊。

代際之間如同風箏，即便距離遙遠，仍繫於一線，一頭愈是拉扯，另一頭就得承受更重的作用力，彼此不該是固守光譜兩端，更不該拿單一主張來行使溫柔暴力。唯有對話、向彼此的年代致意，方能就此綁定，連動共生。

【本文摘自遠見雜誌11月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/

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