遠見／川普拜登皆會強硬對中國　傅高義：差別在「亂」與「不亂」

今「拜登若當選，美中關係『會硬不會亂』；若川普連任，將持續『又硬又亂』！」

文╱劉宗翰

高齡90歲，舉世公認的中國與日本研究權威、現居美國的哈佛大學社會科學院榮休教授傅高義（Ezra Feivel Vogel），在白宮即將迎接下任主人的關鍵時刻，接受《遠見雜誌》獨家視訊專訪時，一語道出了他對美國大選後，美、中、台關係的見解。

而在國人最關心的兩岸議題上，傅高義則特別呼籲蔡英文總統，不要只聽信美國單方面的聲音，得同時聆聽北京釋放的所有訊息，仔細解讀其中意涵，帶領台灣走往正確的方向。

甚至，眼見中國對台灣愈來愈沒耐心，傅高義更語重心長提醒蔡總統：「兩岸問題不會留到下一代解決！」「要非常小心！」

領導人了解彼此，就能避免衝突、促進和平



時序已漸入歲末，而紛亂了一整個寒暑的2020年，即便進入第四季，來自各地的擾攘，依舊方興未艾。舉凡來勢洶洶的新冠二波疫情，以及去全球化後，由地緣政治助長的國族對峙、種族歧視，再加上牽動後2020國際政經局勢的美國大選，亦將於11月初進行，都預言著世界將走向一個不平靜的冬天。

值此單邊主義盛行、孤立政策頓成普世價值之際，國際間到底該如何共榮互惠？成了時下最亟待思索的議題。對此，傅高義以中日關係為起點，深入剖析國與國的互動之道，闡述全球地緣政治的發展軌跡。

曾任哈佛大學費正清東亞研究中心主任，身為猶太裔美國人的傅高義，不僅精通日語，也說得一口流利中文，著有多本關於中國、日本和亞洲研究的巨作，影響深遠。

1979年出版的《日本第一》，預告日本經濟霸權的來臨；2012年的《鄧小平改變中國》，讓世界見證新中國的崛起，同年，他更應遠見．天下文化事業群之邀訪台，在首屆「星雲人文世界論壇」講述其50多年來，研究亞洲各國發展的心得。

2019年11月，傅高義發表《中國與日本》一書，以近600頁篇幅，從中國隋唐時代、日本大和政權談起，講述1500年以來，中日的關鍵歷史事件，重新詮釋兩國關係。

由於在二戰烽火下成長，傅高義深感戰爭的可怕，堅信國與國之間的和諧，對世界穩定非常重要，「領導人若能彼此了解，就能避免衝突、深化交流、促進和平。」

當前中美關係高度緊繃，中國拉攏日本的態勢愈來愈明顯，加上美國總統川普（Donald Trump）主導的「印太戰略」中，日本的地位備受矚目，甚至扮演維持亞太平衡的關鍵角色。

傅高義坦言，日本在中美關係上，扮演著極具分量的溝通角色，中日關係的改善，有助於減少中美彼此的誤解。因此，歷史上，中日的互動模式，值得各國領導人參考。

傅高義指出，中日長達15個世紀的交手，彼此因共享某些文化與歷史，情感深刻且複雜，雖然日軍侵華陰影未除，但多次透過交流與學習，摸索出亦敵亦友的互動之道。

他在《中國與日本》一書，將中日關係分為三大階段。第一階段為600～838年，日本學習中國、交流互惠；第二階段是1895～1937年，中國學習日本的西化經驗；1978～1992年則屬第三階段，中國獲日本經濟援助，大力發展經濟。如今，中日都躋身世界強權，進入關係微妙的第四階段。

「現在中日兩國既競爭又敏感，但雙方關係已安定下來！」傅高義直言，1992年後期，中日關係時好時壞，2010年，是兩方衝突的最高點，起因於當年9月，中國漁船與日本巡邏船在釣魚台海域對撞，衍生中國船長被日方扣押的事件。

而在那一年，中國的GDP也首次超越日本，成為僅次於美國的世界第二大經濟體，加深彼此的矛盾。

2012年，雙方又因釣魚台問題再度交惡。直到2014年11月，中日領導人（習近平與安倍晉三）在亞太經濟合作會議（APEC）會談後，關係才逐漸融冰，「兩國目前已從『政冷經熱』過渡到『政暖經熱』！」傅高義如此形容。

從「搭橋」到「管理橋」，中日重修溝通渠道

長期以來，中日維繫關係的祕訣是什麼？傅高義點出關鍵在於「搭橋者」。所謂搭橋者，意指熟悉對方社會文化、甚至有長久生活經驗的「文化使者」，能促進兩國的良性互動與發展。

中日之間最著名的搭橋者，首推前中日友好協會會長、中國外交官廖承志，他在中日尚未建交時，多次代表鄧小平出訪日本，搭起中日溝通之橋。

1962年11月，廖承志銜命與日本企業家高碕達之助簽署〈中日長期綜合貿易備忘錄〉，建立了「廖高協定」，以二人英文首字母命名的「LT貿易」，更一度傳為美談。

「可惜在1980年代以後，中日兩國的搭橋者逐漸退出歷史舞台，成為關係日趨緊張的原因之一！」傅高義感嘆。

如今，兩國看似缺乏通曉對方國情的搭橋者，該如何持續互動與溝通？

傅高義進一步分析，「多年來，中日在企業、學界甚至民間交流頻繁，已經搭了很多橋，現在反倒不缺搭橋者，而是需要『管理橋的人』。」管理橋的人，必須是領導人授權的最高層級，最好也與民間關係良好、能接地氣，才容易促成全面性的溝通與交流。

中國國家主席習近平原定今年4月訪問日本，但因為新冠疫情爆發而取消。近期傳出中國外交部長王毅已安排訪日，並將與日本外相茂木敏充會談，可望再次促成習近平訪日。王毅居中穿針引線，就如同中方「管理橋的人」。

對於這位「管理橋」的角色，傅高義語帶肯定地說，王毅以處理日本事務發跡，是中國數一數二的日本問題專家，又當過駐日大使，熟稔日語與東洋文化，對中日關係深化很有幫助。

而在中國遞出橄欖枝之後，日方也出現一位「管理橋的人」—日本前內閣官房長官，被戲稱為「令和大叔」的新日相菅義偉，由他親自管理這座中日「溝通之橋」。

日本《共同社》報導，菅義偉當選首相後立即表示，「中日關係的穩定，對地區及國際社會極其重要，希望雙方共同負起責任。」他並與習近平進行電話會談，尋求兩國的高層接觸，希望為地區和國際的穩定促成共識。

而在與習近平通話前，菅義偉也特別致電川普，重申美日同盟是地區和平穩定的基石，希望進一步強化雙邊關係。

傅高義認為，菅義偉保有日本領導人一貫的沉穩作風，也延續安倍晉三的務實路線，將對亞太地區的安定有所助益。

無論誰入主白宮，都會強硬對中

至於被喻為「史上最混亂的美國大選」，傅高義也以美國重量級學者身分，做出精闢觀察。

9月中旬，《華爾街日報》曾評論，美中關係已發生質變，無論誰入主白宮，都可能延續對中的強硬路線。尤其美國社會瀰漫一股反華情緒，迫使雙方陣營都對中國做出不少批判。

美國前亞太助卿、現任拜登（Joe Biden）團隊高級顧問坎貝爾（Kurt Campbell）就曾表示，「民主黨內普遍承認，川普對中國掠奪性行為的評斷，大致準確。」這意味即使拜登當選，民主黨仍會延續抗中策略。

對於美國兩黨候選人對中國的態度，傅高義直言，川普若當選，會繼續強硬抗中，「又硬又亂」；相信拜登若入主白宮，會有智慧去修補美中關係，「會硬不會亂」，對世界局勢有穩定作用。

即使選前美國許多民調機構，預測拜登終會贏得大選，但傅高義提醒，由於川普之前的紀錄太差，若他落選，不知道會做出什麼樣的舉動，「全球要慎防11月3日到明年1月20日，美國總統交接的權力空窗期，這將是一段非常危險的時刻！」

川普把美中關係搞砸，中國理應希望美國換黨執政，但仍有學者提出不同見解。

華府資深政治觀察家布蘭迪斯（Paul Brandus）就曾為文指出，習近平或許比較希望川普連任，理由是川普不懂中國、人緣也不好，難以凝聚各國盟友支持，因此有利中國；相較之下，拜登領導下的美國，較能獲盟友支持、創造多邊合作，制定與中國長期周旋的戰略，成為一股新興的抗中力量。

對此，傅高義研判，川普確實不太懂得與中國相處，也不重視美中關係。從美國歷來的對中戰略觀察，拜登是比較了解中國的人，也能改善美中僵局。

回顧歐巴馬（Barack Obama）執政後期，美國對中國採取兩大圍堵政策。一是透過「跨太平洋經濟伙伴協定」（TPP），對中國形成經濟圍堵圈；二是「亞太再平衡戰略」，美國重返亞洲，聯合南亞國家對中國進行圍堵的地緣政治戰略。時任副總統的拜登即以外交事務見長，也曾多次訪中，對中國國情有深入研究。

「迄今拜登身邊仍有許多通曉中國事務的人脈、專家，這些都將成為未來調和美中關係的助力！」傅高義說。

建言蔡總統，「對中國要非常小心」

對於台海情勢升溫，國人最掛心的兩岸關係，傅高義則給了蔡英文總統五字箴言：「要非常小心！」

川普政府雖頻對台灣釋出善意，但選後，無論誰當美國總統，還是會以自己國家的利益為前提，重新調整美台關係。

傅高義以釣魚台歸屬與台灣主權為例說明。他研判，中國領導人雖然心繫釣魚台問題，但抱持較彈性的態度，傾向交給「下一代、再下一代」去處理，50年內應該不會有定論；但對於台灣主權，中國領導人的立場始終堅定，也不見得有耐心，並非「下一代，再下一代」的推延邏輯，因此台灣必須謹慎因應。

面對詭譎多變的國際情勢，傅高義深切呼籲，大國即使存在矛盾，但領導人要努力讓「管理橋的人」浮出檯面，充分溝通、減少敵意，了解彼此、理解對方。

如此一來，國與國之間便能搭起一座座的「和平之橋」，攜手邁向共贏、共好的新時代。

【本文摘自遠見雜誌11月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】