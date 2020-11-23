台灣虎航開賣2021年「虎藏版名畫桌曆」　虎將亂入世界名畫超Q

▲台灣虎航推出虎藏版名畫桌曆。（圖／台灣虎航提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航推出「2021台灣虎航虎藏版名畫桌曆」，以逗趣歡樂氛圍，玩轉民眾對各幅名畫的既定印象外，讓超萌虎將陪伴虎迷2021年一整年。

「2021台灣虎航虎藏版名畫桌曆」精選世界知名畫作，包括孟克-《吶喊》、梵谷-《星空下的咖啡館》、莫內-《印象．日出》、米勒-《拾穗》、維梅爾-《戴珍珠耳環的少女》、達文西-《蒙娜麗莎的微笑》等，幅幅皆是廣為大眾知曉的曠世鉅作。

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▲各幅畫作都可見虎將可愛的身影外，其中虎將造型及背景設計更是別具巧思，完美融入了台灣虎航所飛航之各國航點。（圖／台灣虎航提供）

除了各幅畫作都可見虎將可愛的身影外，其中虎將造型及背景設計更是別具巧思，完美融入了台灣虎航所飛航之各國航點。例如《星空下的咖啡館》是在澳門的議事亭前地喝咖啡、《戴珍珠耳環的少女》是在釜山著名的廣安大橋前回眸一笑、《蒙娜麗莎的微笑》則是融入微笑之國的泰國等，每幅畫作都藏有數個幽默小心機，歡迎虎迷張大眼睛來尋寶。

▲台灣虎航推出虎藏版名畫桌曆，還可裁下名畫部份變成明信片。（圖／台灣虎航提供）

此外，「2021台灣虎航虎藏版名畫桌曆」虎迷們還可裁下名畫部份變成明信片，趁著節慶或是特殊節日寄送給親朋好友，在在皆展現設計上的巧思及其多功能的用途。

限量推出的「2021台灣虎航虎藏版名畫桌曆」售價為220元，自10月初於台灣虎航電商平台「虎禮選」開放選購後，網路上討論度極高，至今僅剩少額數量可供銷售。台灣虎航呼籲有興趣的虎迷欲購從速，售完為止。

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