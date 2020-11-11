台灣虎航首創超狂「鹽酥雞機上餐」　加250元還能升級加大虎大位

▲台灣虎航新品發表，將推鹽酥雞機上餐。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航今（11）日舉辦機上新品發表會，由台灣虎航董事長陳漢銘及總經理張明瑋共同宣布將推出全新「虎大位（tiger plus）」，以及與台灣塩酥雞合作研發推出的「招牌無骨鹽酥雞鮮蔬套餐」，除了提供旅客更為舒適的座位選項外，還能夠在3萬英呎的高空中品嘗到最正宗的台味鹽酥雞。

新推出之虎大位，即是將A320客機的3-3排座位配置的中間座位，藉由擺放專門特別研發設計之可拆卸式的間隔墊作為區隔，把原本的3個座位調整為2個座位，以此延伸座椅的寬度。

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▲台灣虎航首創虎大位，座椅寬度加大約至75公分。（圖／記者賴文萱攝）

台灣虎航客艙之每個座椅的標準寬度為21英吋（約53公分），座椅深度為16英吋（約41公分）。推出虎大位後，把3個座位調整為2個座位之靈活設計，讓座椅寬度加大約至30英吋（約75公分），坐起來舒服又寬敞外，在防疫期間還能大幅避免與相鄰旅客肢體上的碰觸，降低感染機率。

▲台灣虎航宣布將推出新品虎大位、鹽酥雞機上餐。（圖／記者賴文萱攝）

台灣虎航董事長陳漢銘表示，早在疫情爆發初期，就已經開始著手虎大位的設計，其發想概念，係參考國外的航空學者提出因應後疫情時代的客艙創新設計研究，其中一項利用航空認證材質而設計的人與人的分隔器，再藉由客艙內的空調導流及高效率的空氣濾清器（HEPA-Type），以提升客艙內的整體防疫效果。

▲台灣虎航董事長陳漢銘宣布推出虎大位、鹽酥雞機上餐。（圖／記者賴文萱攝）

台灣虎航的虎大位採用符合航空器客艙內裝規範，並通過我國民航局初始適航驗證法規要求，聯合國內航空產品的合格製造廠家，共同開發設計，為全球航空產業創舉之產品。

▲▼未來在台灣虎航飛機上，能吃到鹽酥雞大餐。（圖／記者賴文萱攝）

此外，向來在機上餐強調展現出道地台灣味的台灣虎航，更是首度與位於大直的知名台灣塩酥雞創始店合作，研發推出「招牌無骨鹽酥雞鮮蔬套餐」。內容包括經典鹽酥雞、地瓜薯條、百頁豆腐、新鮮蔬菜等多種人氣炸物組合，讓旅客能夠在高空中品嘗到這道最受台灣人喜愛的吮指美味。

為了完整呈現虎大位提升的搭乘舒適度及台灣塩酥雞的香酥美味，記者會現場除了原比例還原複製出台灣虎航客艙前方座椅區域，並以機上情境劇的方式，完美演繹虎大位與鹽酥雞這兩大主角，生動活潑的演出，也獲得現場觀眾的熱烈掌聲。

▲每航班的第一至第二排皆可升格為虎大位。（圖／記者賴文萱攝）

虎大位及台灣塩酥雞黃金組合新機上商品，預計於台灣虎航未來航班開賣時於官網同步銷售；每航班的第一至第二排皆可升格為虎大位，旅客只要以加購價250元/單段即可升級，除了能享有舒適的乘坐空間外，弧形的側面隔屏區隔出個人空間，提升隱私感，也拉大旅客間的社交距離，為旅客提供更加安心的飛航選擇。

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