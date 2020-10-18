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金門也有航空體驗營！台灣虎航11月連辦3場　在地人參加只要300元

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▲虎航航空體驗營。（圖／虎航提供）

▲台灣虎航11月將在金門舉辦3場航空體驗營。（圖／台灣虎航提供）

記者賴文萱／台北報導

金門縣政府委託台灣虎航於11月7日及8日在金門航空站舉辦3場「金門縣航空體驗營」，提供金門家扶中心30位小朋友免費參加首場體驗；如戶籍設於金門者，更可享鄉親優惠價每人新台幣300元。

台灣虎航今年暑假期間在在桃園機場推出航空體驗營，場場爆滿，好評不斷，也於10至12月不僅加碼延長舉辦。此外，台灣虎航也受金門縣政府委託，於11月7日及11月8日在金門航空站舉辦3場航空體驗特別場活動，讓金門在地鄉親也有機會體驗。

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▲虎航航空體驗營。（圖／虎航提供）

▲台灣虎航航空體驗營，除可認識機場第一線地勤及運務人員工作內容，還可實際登上台灣虎航A320客機。（圖／台灣虎航提供）

「金門縣航空體驗營」內容包括認識機場第一線地勤及運務人員工作內容，還可實際登上台灣虎航A320客機，在客艙組員的指導協助下，學習清點旅客人數、客艙廣播、安全裝備示範，體驗機內服務與突發狀況處理等。另外，還有機內安全及搭機小常識大哉問，藉此宣導正確的搭機觀念。

體驗營也安排由機務工程師解密並說明飛機的發動機、飛機輪胎、起落架、黑盒子、氣象雷達等功能，內容充實又豐富。除了能夠深入了解航空從業人員實際的工作內容外，參與民眾還可獲得包括虎罩包、虎將扇、航點夾、專屬體驗證書及金門場專屬紀念禮品等豐富好禮。

▲虎航航空體驗營。（圖／虎航提供）

▲如戶籍設於金門者，參加航空體驗營可享金門鄉親優惠價每人新台幣300元。（圖／虎航提供）

「金門縣航空體驗營」三場次時間，分別是11月7日上午場（9:00-12:00）、下午場（14:00-17:00），11月8日上午場（9:00-12:00）。每場次凡達25人以上即可成團，每場次上限為50人，每人費用為新台幣1,500元；如戶籍設於金門者，可享金門鄉親優惠價每人新台幣300元。

報名時間自10月19日起至11月2日止，每日上午08:30至中午12:00及下午13:30至下午17:00，周六、日例假日及國定假日暫停受理。報名洽詢專線：082-318823分機62723，更多活動相關訊息可至金門縣政府觀光處活動網頁參閱相關事項。

另外，金門縣政府還協同金門航空站、華信航空、台灣航勤及金坊國際等公司加碼規劃特別體驗活動，包括金門疏運業務介紹、機場消防班業務簡介、小三通行李轉運系統介紹及免稅商店導覽，讓航空體驗營別具金門在地獨特性。

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