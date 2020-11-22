泰國學運「壞學生」穿恐龍裝示威　暗諷當權者食古不化

▲ByeByeDinosaurs。（圖／路透，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

泰國自7月開始為要求修憲、軍政府下台，全國示威活動四起，動盪延燒至今仍未落幕。一個名為「壞學生」（Bad Students）的高中生組織在21日發起示威，吸引數以千計的人參與，現場甚至可以看到恐龍充氣布偶裝，暗諷在位者的食古不化。

根據《路透社》報導，現年15歲的高中生領袖本傑瑪彭·尼瓦斯（Benjamaporn Nivas）表示，21日的示威活動主題為「恐龍再見」（ByeByeDinosaurs），意旨國會就像恐龍一般，而我們就是隕石，將會滅絕恐龍。

據報導，這些示威活動主要的訴求圍繞在3個要點，首先是罷免泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）的軍政府下台；其次是修憲，最後則是針對君主立憲制度進行改革。在多次的示威活動中，許多示威者與警察發生大規模衝突，尤其又以17日的暴動最為嚴重，有大批示威者到國會大樓門外抗議，並試圖拆除警方設置的路障和鐵絲網，遭到警方發射水炮及催淚彈鎮壓，引發雙方衝突，導致41人受傷，其中12人被催淚彈擊中、 5人受到槍擊。

在學生主導的學運中，又針對「灌輸服從」與「性別平等」這兩件事做為訴求目標。他們希望可以在過時的教育體系中，尋求更自由和公平的對待。

對此，政府發言人阿努沙·布拉帕恰斯里（Anucha Burapachaisri）強調，總理呼籲示威者在法律規範的合理範圍內行動。