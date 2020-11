快訊／加州教堂爆「大規模刺殺」至少2死！　傳多人傷勢嚴重

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國加州舊金山灣區城市聖荷西(San Jose)22日晚間8時45分,聖荷西州立大學附近一座教堂發生大規模持刀刺殺案,當地警方已證實消息並趕抵現場拉起封鎖線。依據最新消息,至少2人死亡,另有多人傷勢嚴重。

綜合美媒ABC 7、CBS SF等報導,事發當下並沒有舉辦教堂活動,但已知當時有多名無家可歸的人被帶到該處避寒。

聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)稍早透過推特表示,此事件已造成2人死亡,嫌犯已被逮捕;但他現已刪除該則貼文,強調警方稍晚會提供最新案情說明。隨後,警方發推特澄清,現階段逮捕嫌犯的訊息並未得到確認。

