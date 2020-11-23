法官胞弟誆「刷卡賺利息」2年吸金7億元　母親竟是模範警察

▲王男聲稱可以透過刷卡買PChome儲值金的方式買到低價iphone手機。（圖／達志／示意圖）



記者陳豐德／新北報導

老媽是模範警察、胞姐是高院法官的王姓男子，以能夠低買高賣iPhone來吸引投資客，宣稱只要透過他來刷卡買PChome的儲值金，每個月就可以拿到1至6%的穩定報酬，2年內就吸金近7億元，被害人初估破百位，今年9月新北地檢署透過新北調查處約談王男到案後羈押，近日依照《銀行法》等罪嫌起訴王男。

檢警調查發現，王姓男子宣稱自己有內線管道可以透過刷卡購買PChome的優惠儲值金，再透過儲值金購買iPhone後，將空機運到通訊行去變現，不僅賺價差還能搭配門號賺電信公司的佣金，只要提供信用卡給他刷，依照金額大小每個月可穩定賺1至6%，換算成年報酬率高達12～72%。

部分民眾先刷數萬元試水溫後，見每個月王男都有給應允的利息，於是在王男勾引下心起貪念，調高信用額度、多辦了數張信用卡，並拉身邊親友一起來「刷卡賺利息」，如同老鼠會一般不停拉下線，其實就是吸金標準的流程「養、套、殺」，等到今年初王男利息給不出來，部分被害人才發現不對勁。

部分被害人聲稱要提告時，王男竟嗆聲說「我姊姊是法官，要告去告」，被害人因此不敢張揚，只能繼續調度現金期盼渡過難關，仍有人選擇提告要戳破王男捏造的夢幻泡泡。新北地檢署9月指揮新北市調查處約談王男到案，訊後認為他有逃亡、串證之虞予以羈押，近日依照《銀行法》等罪嫌將王男起訴，但尚未掌握到胞姊、母親涉案跡證。

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