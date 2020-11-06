假釋後故意犯輕罪一律撤銷再執行殘刑　大法官宣告違憲

▲司法院祕書長林輝煌，說明大法官釋字796號解釋。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

刑法規定，假釋期間內因故易犯罪而被宣告有期徒刑以上者，一律撤銷假釋，再執行殘刑。有多未犯下重罪的假釋犯，假釋後犯下酒駕等得易科罰金的輕罪，結果被撤銷假釋，再執行重罪殘刑，等於假釋失去意義。大法官6日做出釋字796號解釋，認為「一律撤銷假釋」部分違憲，即刻失效，立法機關應審酌個案，是否撤銷假釋。

刑法第78條第1項規定：「假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上刑之宣告者，於判決確定後6月以內，撤銷其假釋。」由於不管是否再犯得意科罰金之罪，或是被宣告緩刑，再犯有期徒刑者「一律撤銷假釋」，讓最高法院與多位重刑犯認為不公平，聲請釋憲。

最高法院審理羅敏曜犯下殺人案件，羅男經判處無期徒刑確定後獲得假釋，但假釋期間內卻再犯酒駕，被宣告有期徒刑2月，但因刑法規定，被撤銷假釋，再執行殘刑25年。另外在審理陳皇賓犯下《懲治盜匪條例》強盜罪，判處無期徒刑確定後假釋，但假釋期間內犯肇事逃逸罪，被宣告有期徒刑1年1月，最後也被依照此規定撤銷假釋，再執行殘刑25年。此外，審理姜錦輝因犯強劫強姦罪經判處無期徒刑確定後假釋，但卻犯散佈廣告物史人性交易罪，被宣告有期徒刑3月，也被撤銷假釋，再執行殘刑25年。

另高雄高分院審理葉國龍犯強劫強姦未遂罪，判無期徒刑後假釋，假釋中因犯酒駕罪遭判有期徒刑2月，也因此被撤銷假釋，再執行殘刑25年；犯下殺人罪的劉寶平遭判無期徒刑定讞後假釋，之後也因性侵遭判刑4年2月，被撤銷假釋再執行殘刑25年。以上眾人均認為刑法相關規定有違憲之虞，聲請釋憲。

大法官認為相關規定牴觸憲法第23條比例原則、第8條保障人身自由，因此宣告「一律撤銷假釋」部分違憲，即刻失效。不過大法官也指出，刑法撤銷假釋規定修正前，相關機關就假釋中因故意更犯罪，「受緩刑或6月以下有期徒刑宣告者」，應依本解釋意旨，個案審酌是否撤銷其假釋。

