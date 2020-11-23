黃之鋒3人當庭認罪！　還押至12月2日判刑

▲前副秘書長周庭、前主席林朗彥、香港眾志前秘書長黃之鋒出庭。（圖／路透社，下同）

記者劉亭／綜合報導

香港眾志前秘書長黃之鋒、前副秘書長周庭、前主席林朗彥今（23）日出庭，就去年6月21日包圍警察總部案件開庭，3人當庭承認所有控罪。法院下令，他們還押至12月2日判刑。

案件23日早上在西九龍裁判法院開審，黃之鋒承認煽惑及組織未經批准集結兩罪，參與未經批准集結罪則獲不提證供起訴；林朗彥則承認煽惑一罪；周庭先前已承認煽惑及參與未經批准集結罪。

黃之鋒22日晚間以2000多字長文抒發心情，自己出獄不到1年半，卻已再度背負3起案件，總共6項罪名，在檢視控方證供向律師徵詢意見後，與周庭、林朗彥都決定承認所有控罪。

黃之鋒透露，雖然曾經3次入獄，但再度回顧先前牢中歲月「綠色制服的懲教人員、灰白色的鐵牢和囚室、有江湖背景的紋身大漢、難色至不可言喻的膳食」，還是相當不願，但比起很多人，自己沒有抱怨的空間。

「說實話，我對香港政權從沒信心，但對香港人仍有滿滿的信心。」黃之鋒呼籲，在五年前的低谷，港人照樣撐得過來，換來去年波瀾壯闊的奇蹟發生，香港人總愛給驚喜國際社會。如今，當政權全面挑戰公民社會的韌性，總會有辦法撐得過來。

▲黃之鋒當時剛出獄就前往立法會外參與集會。（圖／路透）