蝦皮嗨買「5盒+2大包日用品」不到200！讚嘆文一出...網狂歪樓朝聖

▲滿滿的戰利品。（圖／翻攝自dcard）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友之前上蝦皮網購室內拖鞋、手機充電線等日用品，眼看陸續到貨的5盒加2大包商品，總額竟不到200塊錢，滿意的他發了篇讚嘆文，沒想到被洗版狂歪樓，不少人笑虧，「X誠，明天打球你帶球」、「X誠，大家都知道你在哪裡取貨了」。

網友在dcard發文分享戰利品，直呼「蝦皮也是滿猛的，這樣子不用200元，很少店家能做到這樣吧？ 而且感覺都是可以用到的東西。」

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只見網購商品中，包括保護貼、充電線、抹布、拖鞋、洗車手套、牆壁掛勾等；但因原po忘記碼掉名字和地址，網友們不禁爆笑歪樓，紛紛直呼他的名諱，然後接著說「你的線是常常不見嗎」、「保護貼是不是也很常摔壞」、「那個...媽媽說這個月不給你零用錢了」、「吃宵夜啊～你帶米干」、「大家都知道你在哪裡取貨了」、「真是勤儉持家呀」、「這都是你自己買的嗎？那你很厲害欸skr skr」、「我知道你的末三碼了」。

▲PO文狂吸網友歪樓朝聖。（圖／翻攝自dcard）

另外，對於他大讚商品超便宜，有的網友則吐槽，「你看過阿里巴巴就知道自己有多盤了，這裡應該台幣50元有找」、「線還是要買好一點的，撐比較久啦」、「不要買號稱副廠的線啦，那個玻璃貼估計也......」、「買100條垃圾線不如買1條原廠線啊」、「這些全是淘寶貨，在淘寶買不到50台幣啊」。

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