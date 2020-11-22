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必搶82吋大電視　好市多「黑色購物節」23日優惠商品搶先曝光

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記者黃士原／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」即將開跑，今年同樣延續去年7天時間，在11月23日至29日限時登場，23日優惠商品內容在今（22）日下午5時於好市多App上搶先曝光，包括有三星82吋大電視、變頻冰箱、獨立式洗碗機、10盎司金條。

▲▼好市多內湖店 。（圖／記者張一中攝）

▲好市多黑色購物節將於明日正式開跑。（圖／記者張一中攝）

好市多23日優惠商品分別是三星82吋CRYSTAL UHD電視、BOSCH 60公分獨立式洗碗機、滿意寶寶褲型紙尿褲-哆啦A夢版、999.9財富女神金條十盎司、ANDES空氣清淨機、SHARP 235公升變頻雙門電冰箱、SEALY標準雙人床墊、三星20公斤智慧觸控變頻洗衣機，但好市多第一時間沒有公布價格，將等活動正式開跑才會顯示價格。

▲▼黑色購物節。（圖／翻攝好市多APP）

▲23日優惠商品內容在今（22）日下午5時於好市多App上搶先曝光。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼黑色購物節。（圖／翻攝好市多APP）

▲23日優惠商品內容在今（22）日下午5時於好市多App上搶先曝光。（圖／翻攝好市多APP）

好市多黑色購物節今年長達7天，共有百樣商品用低價就可以買回家，過去黃金、家電、3C等用品通通都是熱門必搶，業者也透露每日精選商品優惠資訊，都會在前一晚公告於好市多APP上，民眾可以先提早加入購物車列清單準備，隔日開搶時才不用費心找商品資訊，每項商品都顯示，憑卡限購一件，數量有限賣完為止，不過價格部份暫時保密，等到活動開始才會公布價格。

年底最盛大優惠活動之一非好市多的「黑色購物節」莫屬，去年首度打破限時3天活動時間，加碼延長至7天成為「全球最長黑色購物節」，並祭出百項下殺商品搶客。今年同樣也是7天活動檔期，將從11月23日開跑至29日結束，至於各店營業時間、活動折扣內容目前業者仍保密到家，僅表示每天優惠內容都會於前一晚在APP公布，民眾可以先提早加入購物車列清單準備。而好市多也表示，若此次能把黑色購物節優惠都買齊，將比平常省下28萬元。

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