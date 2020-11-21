白飯驚見米蟲！軍中「暗黑料理」他怕爆…老學長卻大讚：贏便當店

▲服兵役是台灣男生應盡的國民義務。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣大部分男生都必須入伍服役，當兵向來也是男生茶餘飯後的熱門聊天話題，一名男網友表示，最近收到兵單，常聽到很多人說，軍中的伙食不太優，有很多油膩又噁心的菜，很難想像進入軍中的生活要如何度過，因此發文求助學長「該如何撐下來？」

原PO在PTT板上發文，最近收到兵單，自嘲「要進陰間的日子也不遠了」，身邊很多人都在談論關於軍中的伙食，有人說當兵時吃過帶毛的豬腳、有米蟲又不熟的飯，還有一堆又油膩又噁心的菜等等，沒吃完的菜還會變成明天早餐稀飯裡的原料。

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一想到進軍中後要面對恐怖的伙食，他崩潰直呼「真的很難想像，在陽間生活二十幾年的人可以吃的下去，是大家妖魔化飲食還是真的這麼恐怖？國軍為何不請個營養午餐的廠商來準備飲食呢？」並詢問有沒有前輩們可以分享當初如何撐下來的。

▲當兵是人生一個重要的階段 。（示意圖／翻攝自Facebook／國防部發言人粉絲專頁）

貼文一出後，立刻勾起許多人的軍中回憶，「 總之在部隊裡面心情差，正常的食物都變成噴」、「我覺得沒很難吃啊，起碼比某些便當店好吃」、「讓你餓不死，吃不飽這樣吧，還有湯強烈建議不要喝，等到你裝湯時，前面不知道幾個人洗完手了」、「看單位，如果主官比較講究吃，伙食就會比較好一點」、「你會知道暗黑料理界是真的存在的」。

也有過來人建議，「你可以主動要求當伙房兵，自己煮最安心」。其中有網友指出，「斗煥坪」的伙食很好吃，「好幾年前當的，新訓在斗煥坪，個人覺得煮的比很多外面的店好吃」、「我下部隊在斗煥坪其實蠻好吃的，只是吃好幾個月還是會膩」、「斗煥坪也吃得不錯，在基層算很好的」。