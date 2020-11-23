美媒曝：布林肯將成新任國務卿　曾支持與台發展更親密關係

▲資深外交官布林肯（Antony Blinken）可能成為拜登新任國務卿。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）幕僚透露，預計在當地時間24日會宣布首批白宮團隊名單。而彭博社則透露，新任國務卿將由拜登長久以來的助手、資深外交官布林肯（Antony Blinken）擔任。

彭博社記者艾普斯坦（Jennifer Epstein）取得獨家消息指出，拜登打算任命其助手布林肯為國務卿，並計畫在川普宣布敗選前就組好內閣。消息也指出，曾經是希拉蕊（Hillary Clinton）助手的蘇利文（Jake Sullivan）則可能成為新任國安顧問。

據了解，現年58歲的布林肯在前總統歐巴馬執政期間，就曾擔任拜登的國安顧問，之後又被升任為歐巴馬的副國務卿。

根據中央社報導，布林肯於9月談及拜登若勝選可能的對中政策時表示，他完全同意中國帶來日益嚴峻挑戰，北京無疑是華府在經濟、科技、軍事及外交上所面臨最大挑戰；但他強調，美中關係雖有對抗與競爭之處，也有可合作的地方。

Taiwan's move to lift trade barriers is good for American farmers, ranchers, and our economy. Stronger economic ties with Taiwan also support our shared democratic values and our common commitment to regional peace and stability.https://t.co/yY7xAdaZSL — Antony Blinken (@ABlinken) August 28, 2020

此外，總統蔡英文8月宣布鬆綁美國牛肉與豬肉進口限制後，布林肯也曾在推特發文，「與台灣更緊密的經濟關係也支持著我們共享的民主價值，以及我們對區域和平穩定的共同承諾。」

根據路透社報導，被選為未來拜登政府白宮幕僚長的克萊恩（Ron Klain）告訴美媒ABC，拜登將於24日公布首波白宮團隊名單。他也呼籲從3日大選日開始便不斷各處興訟，試圖讓拜登當選與就職不利的川普政府，盡快進行政權交接。

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