美媒曝：布林肯將成新任國務卿　曾支持與台發展更親密關係

資深外交官布林肯(Antony Blinken)可能成為拜登新任國務卿。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國民主黨總統當選人拜登(Joe Biden)幕僚透露,預計在當地時間24日會宣布首批白宮團隊名單。而彭博社則透露,新任國務卿將由拜登長久以來的助手、資深外交官布林肯(Antony Blinken)擔任。

彭博社記者艾普斯坦(Jennifer Epstein)取得獨家消息指出,拜登打算任命其助手布林肯為國務卿,並計畫在川普宣布敗選前就組好內閣。消息也指出,曾經是希拉蕊(Hillary Clinton)助手的蘇利文(Jake Sullivan)則可能成為新任國安顧問。

據了解,現年58歲的布林肯在前總統歐巴馬執政期間,就曾擔任拜登的國安顧問,之後又被升任為歐巴馬的副國務卿。

根據中央社報導,布林肯於9月談及拜登若勝選可能的對中政策時表示,他完全同意中國帶來日益嚴峻挑戰,北京無疑是華府在經濟、科技、軍事及外交上所面臨最大挑戰;但他強調,美中關係雖有對抗與競爭之處,也有可合作的地方。

