一對一下潛新北女在教練面前溺斃　同業曝體驗潛水：沒證照也可以

記者黃翊婷／綜合報導

29歲許姓女子21日與男友南下前往墾丁南灣潛水，沒想到卻在與教練「一對一」下潛的狀態下離奇溺斃。許女父親得知消息後完全無法接受，質疑是裝備出問題才會釀成憾事，「怎麼會是一前一後的方式（下潛），為什麼氧氣瓶19分鐘就空了？氧氣瓶漏氣嗎？」

▲許女與教練「一對一潛水」，卻意外溺斃。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

家住新北市的許女與男友相約到墾丁遊玩，21日下午3時許兩人在教練的帶領下，由後壁湖乘坐香蕉船出海潛水，抵達南灣附近的海域時，男友因為頭痛待在船上休息，她與教練兩人一起下潛，沒想到才經過一段時間，她就失去意識浮上水面，教練則緊跟在後方協助上浮。

娛樂漁船「墾丁2號」當時剛好就在附近，船員見狀馬上靠近幫忙將許女送上岸；然而，經過恆春旅遊醫院醫護人員全力搶救，仍無法將她從鬼門關前拉回，最終宣告不治。警方調查，許女日前才在臉書慶祝取得潛水執照，雖然不算老手，但至少有潛水經驗，不料這次有教練帶領，卻還是發生意外溺斃。

而許女的父親以及男友完全無法接受這個事實，許父淚控，「我女兒浮上來時，還稍有意識，也有嘔吐，問教練『我女兒上升的時候，跟你上升差多久』，他說1分鐘」、「怎麼會是一前一後的方式，為什麼氧氣瓶19分鐘就空了？氧氣瓶漏氣嗎」。

▲許父稱女兒獲救時還有意識。

根據《自由時報》報導，墾丁一名資深潛水教練透露，有些遊客沒空練習潛水，卻又想下海看美景，這時候業者就會採用「體驗潛水」的方式進行，由教練一對一或一對二緊密監視，全程就像保母一樣，所以不具備證照的人也可以潛水，但下潛後一切都是由教練照顧，包含檢查氧氣瓶、注意深度等等，這些都是教練的責任，推測許女與男友可能也是選擇這種潛水加住宿的包套行程，憾事發生後已經在同業間掀起各種討論。

不過，許女的死因目前尚未判定。檢方22日初步相驗遺體，決定擇期進行解剖，目的是要查清許女在潛水前身體是否已經出現問題，或是有其他因素造成昏迷，詳細的事發過程以及原因仍有待進一步調查釐清。