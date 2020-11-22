新北女「墾丁潛水」離奇溺斃　爸爸淚控：為何氣瓶19分鐘就空了

▲新北女「墾丁潛水」離奇失去意識上浮，送醫後仍宣告不治。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

居住在新北市一名29歲許姓女子21日與男友南下旅遊，在潛水教練的帶領下到墾丁的南灣潛水，不料在潛水的過程中她突然失去意識，儘管教練緊急協助上浮並請船隻立刻送醫，最後仍急救無效死亡。死者家屬現在質疑，為何氧氣瓶只撐了19分鐘就耗盡，難道是業者保存不佳有「漏氣」，才造成許女發生不幸。

事件發生於21日下午3時許，許女與男友在教練的帶領下，從後壁湖乘坐香蕉船出海潛水，抵達南灣附近的海域時，男友因為頭痛待在船上休息，她就與教練2人一起下潛，不料才經過一段時間，她就失去意識浮上水面，教練則緊跟在後方協助上浮，此時墾丁2號剛好在附近，馬上靠近幫忙將她送醫。

▲新北女「墾丁潛水」離奇失去意識上浮，送醫後仍宣告不治。（圖／記者陳崑福翻攝）

許女上岸後被送往恆春旅遊醫院，可惜經醫師搶救後仍宣告死亡。警方調查，許女日前才在臉書慶祝取得潛水執照，儘管不算老手但至少有潛水經驗，本次有教練帶領卻仍發生意外相當離奇。



死者父親、男友得知許女死亡的消息完全不能接受，表示「我女兒浮上來時，還稍有意識、還有嘔吐，問這個教練說，我女兒上升的時候跟你上升差多久，他說1分鐘」、「怎麼會是一前一後的方式，為什麼氧氣瓶19分鐘就空了，氣瓶漏氣嗎。」

檢方22日初步相驗遺體，未能明確判定女子的死因，因此決定擇期解剖相驗，要查清是否為許女潛水前身體就有問題，或是其他因素造成許女昏迷，真相仍待進一步查證。

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