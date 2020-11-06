直擊／閃電颱風掃恆春！落山風助威　鷹架慘砸轎車、3樓招牌狂搖

記者許宥孺、吳奕靖／屏東報導

輕度颱風「閃電」逼近台灣，目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向西北西轉西南西移動，暴風圈已進入恆春半島。《ETtoday新聞雲》記者直擊最新颱風狀況，截至6日晚間8點，恆春鎮雨勢時大時小，不過風勢相當強勁，陣風最大達一度11級，路上幾乎沒有遊客，店家也幾乎都提早打烊，不時有災情傳出。

▲閃地颱風暴風圈狂掃恆春半島，屏東陸續有小災情。（圖／記者吳奕靖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼閃電颱風暴風圈狂掃恆春半島，3樓高的廣告招牌搖搖欲墜，店家幾乎提早打烊 。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday新聞雲》記者直擊，恆春鎮中正路上有廣告招牌驚險脫落，廣告公司工程車緊急到場升起雲梯車搶救，而警方也趕抵現場維持交通。

▲教會鷹架倒塌砸到路邊車輛，所幸無人受傷。（圖／記者吳奕靖攝）

另外在光明路上的教會，也傳出鷹架搖搖欲墜，最後倒塌砸到路邊停放的轎車。附近檳榔攤店黃姓老闆指出，大約在下午5點聽到「蹦！」一聲，不知是什麼東西倒塌，走出去看，發現是鷹架倒塌砸到車，車窗玻璃還被砸碎，趕緊po網尋車主。

黃姓老闆說，由於現在是落山風季節，所以風勢相當強勁，幸好當時車上並沒有人，還好車主有看到貼文，趕緊報案並到場處理。