蔡衍明怒轟蔡政府：兩岸要相殺？叫它開戰嘛！你敢某？

記者黃巈禾／台北報導

秋鬥遊行22日登場，而先前遭到國家通訊傳播委員會（NCC）不予換照的中天新聞台，也號召群眾一同出席，旺旺集團總裁蔡衍明下午現身凱道活動現場。遊行結束後，民眾轉往自由廣場參加「反關台，讓人民站出來」的戶外開講活動，蔡衍明到場聲援，並在致詞時怒批蔡政府，「兩岸是要相殺嗎？叫它開戰嘛！你敢某？」

▲蔡衍明。（圖／記者余弦妙攝，下同）

蔡衍明表示，從2008年做媒體到現在，快12年，若說委屈，自己要的，不怪別人。蔡衍明自比誤入叢林的小鬥犬，不是小白兔，從去年就聽說政府要關中天，他一直不相信，因為台灣人從小就追隨黨外，黨外主張自由、民主，尤其是言論自由。

蔡衍明指出，中國時報60周年時，他剛好進去，黨外肯定中時60年來對台灣的貢獻，他才想進中時擔起責任，剛進中時時，叫大家進來開會，有人詢問，「中國時報以前的政治立場是淺藍的，未來的方向如何？」他當場告訴對方，紅橙黃綠藍靛紫，怎樣對台灣未來好最重要，經營理念是真愛台灣，愛台灣，就是讓台灣人過好日子，其他都假的，「大陸還有為人民服務，他們做什麼？現在連言論自由都關掉，連豬肉難吃、吃了會死都給我們吃，這有道理嗎？」

蔡衍明怒批，「兩岸好，台灣日子會更好」這句話居然不行，這樣有理嗎？「兩岸是要相殺嗎？叫它開戰嘛！你敢某？你敢某？殺了是死光光耶！大家不用臭屁，它若敢，叫它去跟大陸拚命，不會喔？現在兩岸人抓來抓去，飛機飛來飛去，有飛機摔下來，還要怪大陸，蔡政府這樣挑釁來挑釁去，有需要這樣嗎？」

蔡衍明坦言，大陸、台灣都是他的衣食父母，卻被說「急統」，統一不代表統治，誰要被大陸管？誰被管得習慣？他在大陸住那麼多年，也不一定會習慣，中天報大陸的新聞，哪一條大陸新聞是假新聞？「他們就是這樣，都說假新聞、假新聞、假新聞，不要侮辱我們中天所有新聞人的能力啦！他們沒那麼差啦！對不對？」

蔡衍明還說，「外面一天到晚都在潑屎，說旺旺拿大陸政府補貼的錢，我就出來發誓，超過50歲還要出來發誓，敢亂發誓嗎？你們這些罵我的媒體、名嘴敢出來發誓嗎？有跟政府勾結嗎？你有跟政府勾結賺錢嗎？我沒有啦！」