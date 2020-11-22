台中人就是狂！他朝聖好市多「整面超浮誇」　網暴動：台北也需要

▲整面巨型泰迪讓少女都瘋了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者黃可昀／綜合報導

好市多北台中店開幕3天掀超高討論度，第一天157萬遊艇、53萬名牌包全被搶光，還有民眾發現超浮誇的泰迪熊牆！一名男子開幕第一天就去朝聖，逛一圈發現很多北台中店獨有的景象，包括疊到天花板高度的泰迪熊牆、超大維尼熊、海鮮奇景等等，讓他實在嘆為觀止。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，其中一整面牆被滿滿泰迪熊娃娃塞滿，每隻都探出頭來趴在紙箱上，且幾乎是一個成人身高的大小，一箱箱堆疊到天花板，一隻就足以把手推車塞滿。

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▲海鮮、大維尼也很吸睛。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



另一區還擺放許多大紙箱，裡面有許多維尼熊娃娃，尺寸同樣是超巨型，抱起來毛絨絨且安全感十足。最讓網友驚訝的還是北台中店的海鮮展示法，龍蝦、活蟹、虎蝦、鮮魚等分別放在玻璃箱內，底部堆滿大量冰塊保鮮，透明玻璃方便民眾觀看、挑選，方便又衛生，彷彿正置身於漁港挑貨，獨特設計吸引不少人圍觀。

其他縣市的網友看完照片都羨慕地說，「台中的costco好霸氣好威呀」、「哇大維尼多少錢呀？好想搬回家」、「竟然有喜知次！超級好吃的魚」、「泰迪熊在呼喚我」、「天啊！台北的民眾也需要這個福利喇」、「最大間就是狂啊」、「整排的熊太療癒了」、「許願台北也要有」。