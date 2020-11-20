減肥別看！好市多「邪惡新品」一咬巧克力噴發　她開箱：真的不甜

▲內餡有夾巧克力醬。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）



記者黃可昀／綜合報導

好市多再度推出大人小孩都瘋狂的甜品！一名女子日前去逛好市多新莊店意外發現新東西，當天是這項產品第一天曝光，「帶著不安與想嚐試新品的好奇心，用力地給他買下去」，回家試吃後驚為天人，竟然是一款充滿高級感的大人口味，「真心推！不雷！」

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」表示，她14日去逛好市多看到這款「迷你巧克力乳酪塔」，12入售價399元，看著一顆顆小巧紮實的乳酪塔排排站，忍不住在旁邊觀望許久，最後還是腦波弱地買了一盒回家。

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▲一顆份量小適合當下午茶。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）



開箱試吃後果然沒讓人失望，塔皮焦香酥脆，「內餡巧克力乳酪散發出的香氣，與淡淡的甜味結合」，味道十分濃郁又不甜膩，底部還有些微巧克力醬爆出，加上它蛋塔般的大小很容易讓人一顆接著一顆吃下肚，之後看到還會繼續回購。

網友看到誘人開箱照紛紛留言，「太邪惡了！對要減肥的人來說，是一種折磨阿」、「成份有兩種人造奶油...各人自己判斷」、「今天有試吃，不會太甜還不賴（本人不嗜甜），試吃員說裡面巧克力是用日本不二家的」、「個人口味不同，跟朋友一起買來吃，吃完我們都覺得還好。」