買齊省28萬！好市多「黑色購物節」11/23登場　家樂福推早鳥9折

▲好市多黑色購物節將登場。（圖／記者蕭筠攝）

記者蔡玟君／綜合報導

好市多「黑色購物節」將從11月23日連續7天登場，好市多表示，若此次能把黑色購物節優惠都買齊，將比平常省下28萬元，業者也透露，優惠內容將會於22日下午17時在APP上曝光，想搶便宜的民眾可把握時間筆記！

▲好市多黑色購物節11/23開跑！優惠保密到家「前一晚曝光」。（圖／翻攝自好市多APP）

年底最盛大優惠活動之一非好市多的「黑色購物節」莫屬，去年首度打破限時3天活動時間，加碼延長至7天成為「全球最長黑色購物節」，並祭出百項下殺商品搶客。今年同樣也是7天活動檔期，將從11月23日開跑至29日結束，至於各店營業時間、活動折扣內容目前業者仍保密到家，僅表示每天優惠內容都會於前一晚在APP公布。

而去年最吸引民眾搶買的就是家電、精品等商品，如首日的70吋大電視、鑽石項鍊、不沾鍋10件鍋具組全在15分鐘內就被搶光，尤其電視直接下殺79折，更在5分鐘就完售。不少會員已下載APP準備搶買一波。

▲▼去年好市多黑色購物節吸引不少人潮。（圖／記者蕭筠、林育綾攝）

搭上黑五熱潮，家樂福也宣布從11月25至29日推出黑五活動，並於22日搶先暖身，當日於全台家樂福量販店單筆消費滿2000元以上、超市單筆消費滿 599元以上，即享9折優惠，以現金折價券發放。而線上購物部分，單筆消費滿1499元以上享9折優惠，結帳金額直接折抵。

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