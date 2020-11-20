　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

11/23起！「好市多黑五」全台14間分店開跑　歷年好物搶先報

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

11/23起！「好市多黑五」全台14間分店開跑　歷年好物搶先報（圖／翻攝自網路，資料照）

▲美式賣場於下周一繼續挑戰史上最長最好康的黑五購物週，天天都會祭出不同下殺品項。（圖／資料照。）

消費中心／綜合報導

美式賣場黑五購物節（Black Friday）即將於下週一開始登場，從11/23(一)至11/29(日) 為期七天優惠，繼續挑戰史上最長最好康的黑五購物週，天天都會祭出不同下殺品項。加上好市多日前才在台開出第14家北台中店，祭出許多獨賣商品引爆熱議，接下來的黑五購物節肯定會趁勝追擊，推出更多超值品項，吸引全台民眾進場購物。在黑五購物節前，先統整了歷年來黑五被會員搶爆的品項，今年黑五如果看到這些品項，千萬不要錯過！

爆搶品項一、電視類型的電子產品：折價數千至上萬元不等
電視類型的家電產品在美式賣場的營收利潤只有2%~4%，黑五每每會選定不同品牌不同型號的電視給予更優惠的售價，往年在門口大排長龍的民眾就是在等開門立即攻陷家電區，有需求的時候買一台電視，省下來的錢從數千元到上萬元不等，更是好幾年的年費都值了。

11/23起！「好市多黑五」全台14間分店開跑　歷年好物搶先報（圖／翻攝自網路，資料照）

▲有需求的時候買一台電視，更是好幾年的年費都值了。（圖／資料照）

爆搶品項二、吉列刮鬍刀：歷年總是搶到缺貨
而選在黑五進場的男性行家，不管是挑選家電，或是採購民生日用品，皆不忘到吉列貨架前挑選吉列手動刮鬍刀組，因為已經連續兩年都有隱藏的優惠下殺，每組折扣超過上百元，往年都是一下子就被會員們掃購一空。今年可望延續往年傳統，再次作為黑五的隱藏優惠。

11/23起！「好市多黑五」全台14間分店開跑　歷年好物搶先報（圖／翻攝自網路，資料照）

▲吉列刮鬍刀連續兩年都有隱藏的優惠下殺，每組折扣超過上百元。（圖／資料照。）

鋒護刮鬍刀是吉列最頂級的手動刮鬍刀，擁有最鋒利的5刀片與最保護肌膚的雙重潤滑條，刮得乾淨又舒服。曾有網友在好市多商品經驗老實說社團內表示要買給爸爸當禮物，貼文一出拉出網友整串好評聲量「這組大推薦，刮起來很舒服，爸爸一定會超愛，用過後再用其他的刮鬍刀都會用不習慣了」，「這款真der比電動刮鬍刀好用蠻多的買就對了!!」。也有網友熱心提醒這款刮鬍刀還有隱藏附加功能：「這個背面有小刀片可以刮細毛，記得要跟爸爸說，我用了三年才發現」，「尤其是鼻孔下的毛，不好剃，背面小刀很好用」。

11/23起！「好市多黑五」全台14間分店開跑　歷年好物搶先報（圖／翻攝自網路，資料照）

▲吉列鋒護刮鬍刀，在社團內被網友連聲推爆。（圖／擷取自好市多商品經驗老實說。）

11/23起！「好市多黑五」全台14間分店開跑　歷年好物搶先報（圖／翻攝自網路，資料照）
 

爆搶品項三、好自在液體衛生棉：連續兩年上榜黑五必買品
好自在液體衛生棉從前進年首度被選入黑五後，就一直是黑五的超人氣夯品，去年甚至被直擊有民眾連續三天都來囤貨，就是要把握年度最優惠的黑五促銷時段。好自在液體衛生棉每逢優惠下殺，進場女性無不人手一盒，主要就是因為有號稱黑洞級吸收力，怎麼吸都還是很輕薄，能將經血快速吸收到底層維持乾爽，難怪擁有許多死忠愛用者。

11/23起！「好市多黑五」全台14間分店開跑　歷年好物搶先報（圖／翻攝自網路，資料照）

▲好自在液體衛生棉24公分日用型，及27公分量多型，每逢優惠下殺，進場的女性無不人手一盒。（圖／網友提供，請勿翻攝）

爆搶品項四、自有品牌科克蘭三層抽取衛生紙：每每特價賣場必刮起紫色旋風
除了廠商提供優惠品項外，好市多自有品牌柯克蘭也長期以高品質、更勝市售價格的策略回饋消費者，以衛生紙為例，柯克蘭三層抽取式衛生紙比市價便宜三成左右，每每推出特惠時民眾也是順勢帶走幾串，讓賣場刮起一陣紫色旋風。

大型布偶及厚重被褥的好幫手，冬季嗑鍋必噴～風倍清織物除菌消臭噴霧
每年黑五都會有各種毛絨被、枕頭，甚至是巨型玩偶的特惠，雖然很想買，但想到後續清潔又會猶豫不敢入手。就有網友突發奇想，建議好市多今年乾脆搭配「風倍清除菌消臭噴霧｣一起做特惠！這款除菌噴霧在日本可說是家家戶戶的必備品，不管噴棉被、枕頭等織物，或是絨毛玩具，只要簡單噴噴就可幫織物消臭除菌，實在非常好用。難怪有許多消費者期待今年賣場一起把它列入黑五特惠清單中，就能連同其他織物的超值特惠一起帶回家。

11/23起！「好市多黑五」全台14間分店開跑　歷年好物搶先報（圖／翻攝自網路，資料照）

▲▼風倍清只要簡單噴噴就可幫織物消臭除菌，尤其是冬季嗑鍋滿身油煙味更是必備消臭神物。（圖／資料照）

11/23起！「好市多黑五」全台14間分店開跑　歷年好物搶先報（圖／翻攝自網路，資料照）

ET快訊
第一份工作就45K「人生勝利組？」　網見細節搖頭了
週週激戰幼齒妹！人夫被抓包「替小三求情」　護士妻崩潰
好市多「黑色購物節」要來了！　優惠內容這天搶先揭曉
快訊／王浩宇罷免案二階達標成立！　明年1月16日投票
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

家樂福「黑色星期五」11/22搶先暖身！線上線下滿額9折優惠一次看

Amazon黑五期間「台灣享免運」　GoPro 9 現省3252元

好市多「黑色購物節」要來了！　優惠內容這天搶先揭曉

中華電信百萬好禮寵果粉！全新iPhone 12系列0元入手

把家變成小型藝術館！當代空間詩學

新竹巨城Big City周慶11／26開跑　12天開109間快閃店買好買滿

打造黑色限量餅皮　全家比利時巧克力霜淇淋11/20醇厚回歸

年菜預購開跑！台酒「澎湃團圓餐」搶先預購　幫料理苦手傳一桌年味好菜

11/23起！「好市多黑五」全台14間分店開跑　歷年好物搶先報

深淺木色絕配悠然藍海　30年老屋變身優雅機能宅

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

肌萎50年、膀胱癌！賣手工傘維生 他不放棄希望：靠自己掌聲再響起

嫌前車起步慢！醉漢爆氣抄球棒 「砸爛車窗」怒罵：到底走不走？

頑童MJ116新專輯發行卡大淵　自曝：聚在一起太膩，沒聚又無聊

家樂福「黑色星期五」11/22搶先暖身！線上線下滿額9折優惠一次看

Amazon黑五期間「台灣享免運」　GoPro 9 現省3252元

好市多「黑色購物節」要來了！　優惠內容這天搶先揭曉

中華電信百萬好禮寵果粉！全新iPhone 12系列0元入手

把家變成小型藝術館！當代空間詩學

新竹巨城Big City周慶11／26開跑　12天開109間快閃店買好買滿

打造黑色限量餅皮　全家比利時巧克力霜淇淋11/20醇厚回歸

年菜預購開跑！台酒「澎湃團圓餐」搶先預購　幫料理苦手傳一桌年味好菜

11/23起！「好市多黑五」全台14間分店開跑　歷年好物搶先報

深淺木色絕配悠然藍海　30年老屋變身優雅機能宅

投資人且慢！　中信投信：台股短期不宜過度追高

關懷盃／馬賽雙珠許願想見你　林智勝驚喜現身喊聲打氣

超正人妻IG抓姦驚見大學閨蜜！暗勾老公進摩鐵　小三辯：打嘴砲　　

5566合體總是獨缺他　王少偉「遭指不和」發聲揭真相了！

2020南投溫泉季11/21開跑！泰雅渡假村免費入園　東埔免費送浴衣

「踹門型戰機」就在中國門口！　美軍「EA-18G咆哮者」進駐日本

台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」

貿協與微軟首次合作　第五期企業高階主管實戰班今結訓

狗寶寶當「預備消防汪」　督促全身重裝隊員「跑起來」

路過髮廊驚見「憂鬱柴」！圓圓臉想出去玩　網笑：阿嬤開的理髮廳

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

消費熱門新聞

11/23起好市多黑五　歷年好物搶先報

全聯再聯名kiri頂級乳酪6款新品

好市多黑色購物節優惠曝光時間

小7連續3天封王優惠！第二件5折

搶不到中衛！民眾轟屈臣氏銷售不透明

電商限量開賣PS5　刷卡最高回饋25%

探索Dyson空氣清淨科技分解甲醛

雙11物流異常協尋中小7回應了

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

王品「丰禾台式小館」2人就可吃辦桌菜

全家比利時巧克力霜淇淋11/20回歸

華泰名品城「不做周慶」衝100億

2千名外送員賺百萬！熊貓曝數據

網爆小7封王優惠第二件5折限3天

更多熱門

相關新聞

好市多「邪惡新品」巧克力噴發　她開箱：真的不甜

好市多「邪惡新品」巧克力噴發　她開箱：真的不甜

好市多再度推出大人小孩都瘋狂的甜品！一名女子日前去逛好市多新莊店意外發現新東西，當天是這項產品第一天曝光，「帶著不安與想嚐試新品的好奇心，用力地給他買下去」，回家試吃後驚為天人，竟然是一款充滿高級感的大人口味，「真心推！不雷！」

快訊／好市多北台中店開幕湧人潮

快訊／好市多北台中店開幕湧人潮

獨家／好市多超狂遊艇開賣　原價曝光

獨家／好市多超狂遊艇開賣　原價曝光

買蛋糕9天後打折　他狂怒逼退貨

買蛋糕9天後打折　他狂怒逼退貨

AirPods 2「好市多甜賣3300元」果粉嗨爆！

AirPods 2「好市多甜賣3300元」果粉嗨爆！

關鍵字：

好市多Costco黑五

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

排3小時買PS5給老公！　甜美人妻身分曝光

蔚來汽車翻身！市值超越寶馬、法拉利

大樓住戶問「老婆陪上班」　保全傻了

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

更多

最夯影音

更多
切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」
泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面