11/23起！「好市多黑五」全台14間分店開跑　歷年好物搶先報

▲美式賣場於下周一繼續挑戰史上最長最好康的黑五購物週，天天都會祭出不同下殺品項。（圖／資料照。）

消費中心／綜合報導

美式賣場黑五購物節（Black Friday）即將於下週一開始登場，從11/23(一)至11/29(日) 為期七天優惠，繼續挑戰史上最長最好康的黑五購物週，天天都會祭出不同下殺品項。加上好市多日前才在台開出第14家北台中店，祭出許多獨賣商品引爆熱議，接下來的黑五購物節肯定會趁勝追擊，推出更多超值品項，吸引全台民眾進場購物。在黑五購物節前，先統整了歷年來黑五被會員搶爆的品項，今年黑五如果看到這些品項，千萬不要錯過！

爆搶品項一、電視類型的電子產品：折價數千至上萬元不等

電視類型的家電產品在美式賣場的營收利潤只有2%~4%，黑五每每會選定不同品牌不同型號的電視給予更優惠的售價，往年在門口大排長龍的民眾就是在等開門立即攻陷家電區，有需求的時候買一台電視，省下來的錢從數千元到上萬元不等，更是好幾年的年費都值了。





▲有需求的時候買一台電視，更是好幾年的年費都值了。（圖／資料照）

爆搶品項二、吉列刮鬍刀：歷年總是搶到缺貨

而選在黑五進場的男性行家，不管是挑選家電，或是採購民生日用品，皆不忘到吉列貨架前挑選吉列手動刮鬍刀組，因為已經連續兩年都有隱藏的優惠下殺，每組折扣超過上百元，往年都是一下子就被會員們掃購一空。今年可望延續往年傳統，再次作為黑五的隱藏優惠。





▲吉列刮鬍刀連續兩年都有隱藏的優惠下殺，每組折扣超過上百元。（圖／資料照。）

鋒護刮鬍刀是吉列最頂級的手動刮鬍刀，擁有最鋒利的5刀片與最保護肌膚的雙重潤滑條，刮得乾淨又舒服。曾有網友在好市多商品經驗老實說社團內表示要買給爸爸當禮物，貼文一出拉出網友整串好評聲量「這組大推薦，刮起來很舒服，爸爸一定會超愛，用過後再用其他的刮鬍刀都會用不習慣了」，「這款真der比電動刮鬍刀好用蠻多的買就對了!!」。也有網友熱心提醒這款刮鬍刀還有隱藏附加功能：「這個背面有小刀片可以刮細毛，記得要跟爸爸說，我用了三年才發現」，「尤其是鼻孔下的毛，不好剃，背面小刀很好用」。





▲吉列鋒護刮鬍刀，在社團內被網友連聲推爆。（圖／擷取自好市多商品經驗老實說。）





爆搶品項三、好自在液體衛生棉：連續兩年上榜黑五必買品

好自在液體衛生棉從前進年首度被選入黑五後，就一直是黑五的超人氣夯品，去年甚至被直擊有民眾連續三天都來囤貨，就是要把握年度最優惠的黑五促銷時段。好自在液體衛生棉每逢優惠下殺，進場女性無不人手一盒，主要就是因為有號稱黑洞級吸收力，怎麼吸都還是很輕薄，能將經血快速吸收到底層維持乾爽，難怪擁有許多死忠愛用者。

▲好自在液體衛生棉24公分日用型，及27公分量多型，每逢優惠下殺，進場的女性無不人手一盒。（圖／網友提供，請勿翻攝）

爆搶品項四、自有品牌科克蘭三層抽取衛生紙：每每特價賣場必刮起紫色旋風

除了廠商提供優惠品項外，好市多自有品牌柯克蘭也長期以高品質、更勝市售價格的策略回饋消費者，以衛生紙為例，柯克蘭三層抽取式衛生紙比市價便宜三成左右，每每推出特惠時民眾也是順勢帶走幾串，讓賣場刮起一陣紫色旋風。

大型布偶及厚重被褥的好幫手，冬季嗑鍋必噴～風倍清織物除菌消臭噴霧

每年黑五都會有各種毛絨被、枕頭，甚至是巨型玩偶的特惠，雖然很想買，但想到後續清潔又會猶豫不敢入手。就有網友突發奇想，建議好市多今年乾脆搭配「風倍清除菌消臭噴霧｣一起做特惠！這款除菌噴霧在日本可說是家家戶戶的必備品，不管噴棉被、枕頭等織物，或是絨毛玩具，只要簡單噴噴就可幫織物消臭除菌，實在非常好用。難怪有許多消費者期待今年賣場一起把它列入黑五特惠清單中，就能連同其他織物的超值特惠一起帶回家。





▲▼風倍清只要簡單噴噴就可幫織物消臭除菌，尤其是冬季嗑鍋滿身油煙味更是必備消臭神物。（圖／資料照）



