《怪胎》入圍6項全摃龜！影迷嘆「可惜了」　網點1關鍵：不意外

▲《怪胎》入圍六項大獎。（示意圖／牽猴子提供）

記者施怡妏／綜合報導

第57屆金馬獎昨完美落幕，其中電影「怪胎」入圍六項大獎，更是台灣第一部用iPhone拍攝的電影，但最後卻全摃龜，不少影迷大嘆很可惜，就有網友表示，當初上映時有去影院支持，男、女主角雙雙入圍，本來以為至少會有一人得獎，結果還是可惜了。不少網友也感嘆，「怪胎很棒，但這屆組組都死亡之組啊。」

原PO在PTT發文，今年堪稱國片元年，有許多優秀且厲害的國片，感覺有慢慢走出賀歲片的氛圍，「今年國片我幾乎都有去電影院支持」，他透露其中最喜歡的是怪胎，「整個運鏡、電影氛圍、劇本都跟以前的國片差很多，男、女主角也真的演得很好」，看到入圍名單，以為男、女主角至少會有一人得獎，結果還是可惜。

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▲林柏宏（左）、廖明毅（中）、謝欣穎（右）。（示意圖／記者謝盛帆攝）

貼文一出後，許多網友也認為該電影很棒，但是對手都太強了，「男、女主角的對手真的強沒辦法」、「我也很喜歡怪胎，可惜這屆競爭太激烈了」、「怪胎就是生不逢時」、「怪胎不差，但跟其他比起來真的不算厲害啊」、「得獎的其他幾部都有看過，覺得沒得不太意外，對手感覺都更突出些」、「怪胎的劇本跟其他比起來稍弱」。

也有其他網友指出，「我覺得美術跟造型機率最大，但看完得獎作品也輸的心服口服」、「怪胎的好看是劇情的反轉有瞬間的衝擊，要比演技的話，沒辦法讓男女主角有其他入圍者的發揮空間」、「這次男、女主角獲獎得主是真的經驗老道、演技內斂實至名歸，其實也不用難過，有的是時間」。

▼網友們認為，怪胎表現不錯，但對手實在太強了。（圖／翻攝自PTT）