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守護全球空品與人類健康　中山大學與加拿大多倫多大學簽約

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▲▼ 守護全球空品與人類健康　中山大學與加拿大多倫多大學締約 。（圖／中山大學提供）

▲中山大學與加拿大多倫多大學簽約。（圖／中山大學提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

中山大學氣膠科學研究中心與加拿大多倫多大學聯手抗疫。中山氣膠中心舉辦雙邊氣膠科學線上研討會，並簽訂合作備忘錄，雙方未來合作議題包括大氣氣膠化學及對氣候變遷影響、室內空氣品質、PM汙染源之溯源與管制、人為氣膠之生物毒性及健康風險、高階氣膠儀器開發及氣膠科學環境教育等，全面守護全球空氣品質、照護人類健康。

中山大學表示，新冠肺炎疫情爆發以來，中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁即致力於探討病毒透過生物氣膠形式於空氣中傳播之機制及預防策略，並發表論文於國際權威期刊「Science」。該篇論文自今年5月發表迄今已獲全球超過250家媒體的報導，包括CNN、NBC、紐約郵報、福斯，及富比士雜誌、醫療衛生週刊等，並已有超過150萬次的全文下載，引發全球對此議題之高度關注重視，並促成WHO及美國CDC修改防疫建議，納入病毒以氣膠形式於空氣中傳播的防疫建議，對於提升我國氣膠科學研究的國際影響力及能見度有高度貢獻。

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▲▼ 守護全球空品與人類健康　中山大學與加拿大多倫多大學締約 。（圖／中山大學提供）

中山大學說明，氣膠科學研究中心為全亞洲唯一的PM2.5研究中心，自2016年成立以來積極致力投入氣膠科學的各類相關研究，包括探討氣膠對於大氣海洋生態及氣候變遷的影響、各類PM2.5污染源的溯源及減排策略、PM2.5對人體健康的影響及致病機轉，以及PM2.5預防醫學、氣膠生醫科學等重要研究領域。

王家蓁表示，中山大學氣膠中心目前已成功開發並擁有多項全國乃至全亞洲唯一的尖端氣膠檢測技術，包括:氣膠光電子光譜、時間解析氣膠紅外光譜、氣膠拉曼光鉗以及氣膠雷射光達遙測設施等，具有相當的國際競爭力及國際領先地位。

中山大學也提到，除了各項尖端氣膠研究方向的開展，氣膠中心近年來在氣膠科學環境教育的推廣亦不遺餘力，不僅在大學端設置全國唯一之氣膠科學整合學程及兩個微學程，更將學習對象擴充至K-12各學習階段師生以及社會大眾，今年已針對小學及中學種子教師舉辦空品增能培訓工作坊、針對高中學生辦理第一屆氣膠女科學家培訓營，並結合校園周邊商圈推動「無痕飲食環保店家」計畫，協助創造永續發展的社區，全方位透過環境科普教育讓社會大眾更加了解空污中的懸浮微粒對環境、氣候及人體健康可能造成的影響。

中山大學氣膠科學研究中心強調，繼2019年與全美唯一氣膠中心簽訂合作備忘錄後，今年再度與加拿大唯一之氣膠中心締盟，強化雙邊國際合作。未來將持續以氣膠科學之全球性重大議題為導向進行國際間跨域整合，致力發展為全球在亞洲地區之氣膠科學研究重鎮，與全球密切接軌，守護全球空品及全人類健康。
 

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