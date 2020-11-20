揮別疫情籠罩2020年　桃園華泰名品城聖誕村獻上祝福系聖誕

▲桃園華泰名品城聖誕村，獻上祝福系聖誕。（圖／華泰名品城提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不能出國過聖誕沒關係，台灣就有最原汁原味的美式聖誕村！位於桃園青埔的GLORIA OUTLETS華泰名品城，20日起迄2021年1月3日推出「Gloriday桃園華泰名品城聖誕村」！期揮別疫情籠罩的2020年，於園區打造「祝福系聖誕村」的景緻中，享受充滿異國氛圍的祝福系聖誕。

▲桃園華泰名品城聖誕村，獻上祝福系聖誕。（圖／華泰名品城提供）



GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理梁曙凡表示：邁入第五年的聖誕村，團隊一直在思考如何突破自我，創造口碑兼具，讓人想年年回訪的耶誕地標。除了在聖誕造景爭奇鬥豔外，運用UGC概念，將消費者最真實的體驗串連至社群也是很重要的。

因此華泰名品城首度設計了多款IG耶誕濾鏡註一，要跟年輕世代互動一番！三期開發完畢後，華泰名品城也持續致力於園區品牌優化，在精品、運動休閒品類的消費挹注下，今年聖誕大檔應能順利延續從暑假、中秋到雙十的消費動能，朝全年82億業績目標邁進！

而揮別被疫情籠罩的2020年，祝福就是最好的禮物！華泰名品城今年園區貫徹「祝福系聖誕村」概念，在全區廣場共設置五處大型耶誕造景，搭配每日16:30-20:00半點和整點的降雪，讓民眾看得到景、摸得到雪、聽得到音樂，被夢幻場景圍繞！全區廣場設置的五處大型耶誕造景，分別位於：一期巴黎鐵塔廣場、一期自由女神廣場、二期噴水池廣場、三期美食街旁、三期倫敦廣場等，要讓民眾體驗視覺與聽覺的雙重震撼。

・5層設計的超大收納空間