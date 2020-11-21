「2惱人規則」逼玩交換禮物　她見老闆預算：自以為是！網嗆離職

▲老闆逼大家買交換禮物！（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

聖誕節倒數1個月，大家最期待的莫過於交換禮物！不過有女網友發牢騷，最近老闆宣布，今年強迫大家要玩交換禮物，還有兩個「超雷限制」，氣得原PO大罵「真的是自以為是的團康活動！」沒有比較沒有傷害，文章曝光後，有苦主直呼，「花錢消災的活動都還好，押著員工尾牙上去表演的公司最糟！」

一名女網友在PTT抱怨，今年老闆靈機一動，想透過「聖誕節交換禮物」來活絡各部門的感情與交流，除了逼所有人參加，還有2項規定，包括500元價值且附上發票證明，以及禁止惡搞，讓原PO白眼翻到後腦杓了。

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至於為何訂定500元？原來是老闆認為，「200～300元價位只能買垃圾。」聞言，原PO白眼已翻到外太空去，接著狠酸「公司強迫大家要參加就算了，等於下個月硬是被強迫花了500元，通常要有趣，一點點小惡搞才好玩吧...」

文末，怨念深重的原PO也不忘調侃，「禁不起玩就算了，還強迫大家～喔對了！老闆們的扣打一樣是500元喔，真的是自以為是的團康活動...」

大批網友看完後紛紛熱議，「我公司也是，都強迫」、「高層竟然也只有500元太鳥了」、「離職」、「我公司都公司買，然後自己抽」、「看來對公司沒向心力，領完年終可以離職了」、「如果這活動可以免掉尾牙上台表演，我可以」、「花錢消災的活動都還好，押著員工尾牙上去表演的公司最糟」、「我們是300元，但有規定顏色」、「第一次聽到要發票證明，網購怎麼辦」。

▲網友噓聲一片！（圖／翻攝PTT）



另有網友熱心幫想禮物，「鬼滅電影票」、「香氛類最安全，500元應該也可以買樂高？」「多肉植物」、「一盒口罩」、「就買星巴克咖啡包最安全吧」、「500元百貨公司禮券，抽到的自己去買想要的，多棒」、「杯子最雷，送衛生紙好」、「暖毯還是暖暖包一箱」、「濾掛咖啡不錯」。