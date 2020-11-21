清華女大生學餐遭性騷！詛咒學弟「我要讓你死」　案情逆轉慘被肉搜

▲大陸北京清華的女大生指控，在學校餐廳遭到學弟性騷擾，案情曝光大逆轉。（圖／翻攝自pixabay）



記者柯振中／綜合報導

大陸北京清華大學日前爆發一起性騷擾疑雲，一名就讀美容院的女大生在學校餐廳遭到學弟摸臀，氣炸PO網公審，還揚言「要讓學弟社會性死亡」，沒想到調查結果出爐，真相大逆轉，該名女大生草草刪了文章，還貼出了道歉公告，希望學弟能理解。

綜合陸媒報導，這名女大生近日在學校的餐廳內用餐，突然覺得臀部被拍了一下，轉過頭去抓兇手，看見了一名學弟的學生證，立刻將資料公布上網，展開報復性公審，揚言「讓學弟社會性死亡」。

女大生的言語裡相當惡毒，雖然不能把學弟抓出來打一頓，但還是能在朋友圈裡毀了這個人。文章被不斷轉發，該名學弟承受了極大的壓力，受到同儕、學長姐的調侃、排擠與謾罵，還被網友不斷取笑。

▲該名學姐將學弟的個人資料公布在網路上，要求好友公審。（圖／翻攝《網易新聞》）



事件在網路上發酵，校方也緊急介入調查，調閱了當天的監視器，才發現根本沒有用手拍臀部這件事情，只是該名學弟當時揹著書包，2人擦身而過時，書包不慎撞上學姐的臀部，是學姐反應太過激烈，才演變成這樣的事件。

事後，女大生也主動與學弟聯繫，向對方道歉，「我在擴散（將事件PO上網）的地方已經發過解釋，抱歉，希望沒有對你（的）聲譽造成過大影響，另外這件事並不是無中生有，希望你也能理解我的反應，並且以後能注意這些可能冒犯人的地方。我希望我們互相道歉即可，此事了結，希望你學業有成。」

對於學姐的說法，該名學弟並不認同，上網還原當天的經過，當時的一切還歷歷在目，根本不知道為什麼，學姐突然開始高喊，說他是色狼，接著他成了眾人圍觀的對象，沒人願意相信他，當時立刻調閱監視器畫面，但保全也把他當成了色狼。

▼調閱監視器後，案件大逆轉，變成學姐被肉搜。（圖／翻攝《網易新聞》）



學弟指出，後續案件釐清了，保全人員還上前安慰，沒想到該名學姐直接離開現場，連一句道歉、解釋都沒有，只留下他與父母、保全人員，「所以我平白無故被不堪入目的汙言穢語羞辱一番，然後就完了？」

該名學弟還說，當時他收到學姐的道歉訊息，還不是學姐本人傳的，而是透過導師發來，原因竟是「不想直接接觸」，讓他十分氣憤，「我道歉我的包碰了你，但對你不會有絲毫損傷，而你的行為碰碎了我的尊嚴和人格，這是一句『互相』可以抵銷的嗎？」

由於該名學姐行為誇張，加上事後道歉沒有誠意，個人訊息已被公開在網路上，在校園內被肉搜。對此，校內同學則說，是該名學姐先將別人的隱私公布在網路上，現在自己成了肉搜的對象，也是剛好而已。

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▼清華學姐遭到性騷擾，案情逆轉被肉搜。（圖／翻攝《網易新聞》）

