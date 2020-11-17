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大學生「9天6起輕生案」事件懶人包！多校心理諮商預約大爆滿

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▲▼台大男學生在宿舍上吊自殺身亡。（圖／記者黃彥傑攝）

▲陸籍男大生在宿舍內上吊。（圖／記者黃彥傑攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近來大專院校尋短事件頻傳，震驚社會各界，教育部長潘文忠特別呼籲各校，對於在此階段需要關懷的學生，要做更緊密的連結。此外，根據生命線1995統計數字，去年共有57萬通電話，卻只接通19萬通，接通率僅33%，漏接率嚴重，立委也呼籲衛福部正視問題做檢討。

►校內諮商預約爆滿！政大生「像在搶演唱會票」　多校大學生洗版+1

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▲大學生「9天6起輕生案」。（圖／記者周亭瑋製表）

▲最近憾事頻傳。（圖／記者周亭瑋製表）

11月9日-台大20歲女學生墜樓

就讀歷史系20歲楊姓女大生，9日從校內綜合大樓頂樓墜落1樓地面，當場失去意識；而台北消防局於中午12點39分接獲報案，並派員到場將其送往台大醫院救治，但不幸的是，楊女到院前已沒了呼吸心跳，經搶救1小時不治身亡。

警方後續調閱監視器畫面，確認楊女獨自走上頂樓，隨後墜落，現場僅留有隨身錢包，並未發現遺書。楊女家屬則表示，她情緒不穩，之前有就醫紀錄，但早上出門都還好好的，沒想到會發生憾事。

11月11日-台大26歲男學生宿舍上吊

26歲陸籍吳姓男同學，11日晚間於宿舍內上吊自殺，寢室內留有遺書，交代家人如何處理隨身物品、個人筆電，而遺書並未寫下尋死原因，僅表示與他人無關。

經檢警會同法醫相驗，初步排除外力介入，遺體目前暫冰存，校方也會請他在大陸的父母來台處理後續，為避免家屬對死因有疑慮，也將血液抽血採樣。

據悉，11日當天，家人遲遲聯繫不上兒子，不論打電話、傳簡訊都沒回應，因此才報案請警方、學校協尋，不料他房門反鎖，經消防人員晚間9點多破門進入，發現吳男已明顯死亡。

▲▼淡江大學學生從大樓墜下摔進一樓的木棧道內受困。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲淡江男學生從大樓墜下，摔進一樓的木棧道內受困。（圖／記者陳豐德翻攝）

11月13日-台大22歲男學生墜樓

在3天內發生兩起憾事後，13日同校又有一名22歲陳姓男同學從社會科學院大樓墜落，跌到大樓水池旁，嚇壞周遭學生，該生肢體多處骨折，意識不清送往醫院搶救；幸好陳男隔天已清醒，情況也逐漸穩定。

11月14日-淡大21歲男學生墜樓

21歲王姓大四生當天下午從商管學院墜下，摔進木棧道內導致右手、腳都有骨折情形，當時他意識清醒被救出送醫，並出現氣胸狀況，後來轉往加護病房治療，暫無生命危險。

警方在場勘驗，初步無法確認是從幾樓墜下，至於是外力介入或其他原因墜樓還有待確認，將調閱相關監視影像，並待王男傷勢穩定後進一步詢問。

▲成大1名4年級學生在其租住套房燒炭尋短送成大醫院搶救仍不治身亡。（圖／記者林悅攝）

▲成大男學生在租居住燒炭尋短，經送成大醫院搶救仍不治身亡。（圖／記者林悅攝）

11月16日-北海科大20歲女學生租屋處燒炭

當天，就讀五專部五年級的林姓女學生因為沒去上課，加上父親電話聯絡未果，經通報學校確認未到校後，晚間9時許，林父通報救護人員到女兒的淡水租屋處，並由鎖匠協助開門，進入後驚見林女與19歲董姓男友陳屍屋內，已氣絕多時。

由於現場留有木炭，初步判斷情侶倆是燒炭身亡，但現場沒有留下任何遺書，警方目前已封鎖現場，有待釐清確切死因。

11月17日-成大22歲男學生租屋處燒炭

中文系22歲劉姓男大生凌晨在租屋處燒炭尋短，台南市消防局據報迅速到場，發現劉生已無生命跡象，經緊急送成大醫院急救，到上午6時4分許，仍宣告不治身亡，全案目前由檢警調查處理中。

據悉，劉男租處隔壁大學生遭煙嗆傷，而房東到場發現劉男房門上鎖，但有水從房裡溢出，於是趕緊進入查看，赫見他燒炭輕生，立刻報警處理。

另外經了解，劉男幾個月前與女友分手，惟仍放不下這段感情，對女方糾纏不休，後來女生向學校求救，校方亦對劉男進行心理及性平輔導。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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