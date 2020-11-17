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校內諮商預約爆滿！政大生「像在搶演唱會票」　多校大學生洗版+1

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台北慈濟醫院臨床心理師潘奕瑄。（圖／醫院提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者周亭瑋／綜合報導

近來大學生輕生案頻傳，引發各界關注，一名政大生日前發文透露，從前陣子開始，校內諮商預約恆常爆滿，重點是在初談完，前後大概要等近1個月才能正式開始諮商，於是熱心提醒有需要的同學，不要真的快承受不住了，才試著尋求協助。

一名政大女學生dcard發文提到，大概好幾個禮拜前，校內的身心健康中心諮商預約系統就一直呈現爆滿狀態，「每新的一天可以預約就會超快爆滿，跟搶演唱會票差不多。」

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她表示，學校一天開放6個名額預約初談，等於兩周就有60個人，綜觀量蠻大的，「學校諮商通常在10-14天後派案，所以預約11月27日初談的同學，再往後算個10天，大概等22天會收到你被安排的心理師是哪一位，然後再下一個禮拜才開始諮商，也就是前前後後得等待1個月。

▲校內諮商預約爆滿！政大生「像在搶演唱會票」　多校大學生刷一排：爆滿+1。（圖／翻攝自dcard）

▲校內心理諮商預約額滿。（圖／翻攝自dcard）

最後，女大生熱心呼籲，「大家請提前部署，不要忍到快要炸鍋才開始尋求協助，希望每一個人都能好好的。」對此，網友們紛紛回應，「我們學校的印象中預約也很難，大家的人生都好難QQ」、「我都去外面的身心診所，付掛號費而已也沒有時間限制」、「我覺得我也需要...」；另外，包括成大、交大等學生則留言直呼，「我們學校也爆滿+1。」

po文一出，釣出不少同校生，無奈表示「真的很難預約到，不過00:00後馬上登入應該有機會可以搶到」、「我也有聽過排一兩個月才排到的」、「12點登入比較好搶到！我之前兩次都是這樣約到的，只是時段可能會比較冷門，卡上課時間」。

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