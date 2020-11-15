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拿獎狀做1事遭「班導帶頭霸凌」　全班嘲笑、甩巴掌讓她一生陰影

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▲▼拿獎狀遭班導霸凌！全班嘲笑呼巴掌　她愧：再不敢考前3。（圖／翻攝自爆系故事館）

▲拿獎狀做1件事遭班導帶頭霸凌！「全班嘲笑呼巴掌」讓她一輩子陰影。（圖／翻攝自爆系故事館）

網搜小組／趙蔡州報導

學校有霸凌的消息，社會上時有耳聞。一名女網友日前在臉書分享經驗，原來她在就讀國小二年級時，某次段考拚到全班第一名，隔天卻因為細故被班導責罵，還在全班面前羞辱她「不要臉，驕傲」、「大家笑她，大聲笑，越大聲越好」，這次經歷讓她留下一輩子陰影，甚至不敢再有任何良好表現。

原PO在臉書社團「爆系故事館」分享小時候遭「老師霸凌」的往事，她透露自己近期在家中找到幾張獎狀，檢查後發現是她民國66、67年間讀國小一、二年級得的獎狀，「看到這幾張獎狀，慘痛的回憶又浮現在腦海，因為它曾經造成我幼小心靈極大的創傷。」

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她表示，事件發生在她小學二年級，學期末的段考她考到全學年第一，也因此獲得了學校頒發的獎狀，當天中午放學她興奮的要和母親分享喜悅，不料當天卻一直等不到媽媽來接她，她只好獨自在學校散步打發時間，途中因為6月天氣悶熱，就拿起獎狀對臉搧風，不料這一幕剛好被班導撞見。

班導當天沒有說什麼重話，只是冷冷地看她一眼，什麼也沒說就離開了，沒想到隔天早自習時，班導突然叫她站到教室講台，接著在全班面前嚴厲斥責她「XXX非常不要臉，是一個非常驕傲的同學，她昨天放學後不回家，拿著獎狀在校園到處炫耀，大家現在把手指舉起來指著她，大聲笑她，越大聲越好。」

▲▼拿獎狀遭班導霸凌！全班嘲笑呼巴掌　她愧：再不敢考前3。（圖／翻攝自爆系故事館）

▲原PO在臉書社團分享自己遭霸凌的經歷。（圖／翻攝自爆系故事館）

「我聽到耳邊傳來大家的嘲笑聲和一大堆指向我的手指，那些手指就像一隻隻的利箭朝向我射過來，我羞愧地兩眼泛紅無地自容，但我真的不知道自己做錯了什麼」，誇張的是班導中途還要處罰她，左右開弓不斷對她的臉狂賞巴掌，「我不記得她到底甩了幾個耳光，只記得回到座位時，雙頰痛到麻木沒知覺。」

這次經歷讓她留下一輩子陰影，不敢再有任何良好表現、再也沒得過前3名，甚至害怕看見獎狀。她感嘆，「校園霸凌只限於學生與學生間嗎，其實不只」、「老師常常就是帶領霸凌的始作俑者」、「雖然是40幾年前的往事了，但真的好心疼當時小小年紀無助的我，這種站在講台上的凌遲，終身難忘。」

其他網友看了紛紛表示，「有的老師真的很不配當老師呢」、「有些時候，家庭教育再完整，都不及一個求學階段老師的摧殘，過來人+1」、「我以前曾經不明原因被老師打耳光，這讓我一直記到現在」、「我以前就遇過，老師投資賠錢，隔天來班上找機會打學生，下課被我偷聽到。」

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