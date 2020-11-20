「我的婆婆殺了我」媳婦道歉20次！　婆家遭起底公公7字冷回

▲「我的婆婆殺了我」媳婦生前48小時錄音曝光，對婆婆道歉了20次。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者林彥臣／綜合報導

台北市一名36歲的張姓女子今年8月因不堪婆婆長年言語霸凌，在個人臉書留下一封《我的婆婆殺了我》的控訴文之後，在住處樓梯間上吊輕生。死者生前48小時與婆婆的居家生活對話錄音也在20日曝光，整段錄音媳婦害怕到至少說了20次對不起。媒體日前找上婆家，公公卻只留下7個字的冷淡回應。

根據《鏡周刊》取得的錄音內容，整段錄音長約17分鐘，兩人對話一開始，婆婆先責怪媳婦，認為「她真的很可怕」，還質疑她日前的表現，「讓婆婆看清了她」，對談中死者曾試圖辯解，但婆婆馬上打斷她的回話，頻頻要她「不用再講啦」，更質疑死者「道歉要有誠意」，但婆婆認為「完全什麼都沒有」「你有什麼誠意？」

▲「我的婆婆殺了我」事件，至今仍然有多人關切後續發展。（圖／翻攝自Facebook）



在整段談話過程中，死者至少說了二十次以上的「對不起」「我道歉」，甚至連麵包要吃什麼種類，都要事先請示婆婆，婆婆甚至還嗆她「妳不是很能幹嗎？妳自己很能幹啊」「妳講這樣話，根本就是不服氣，不知道自己錯在哪裡」。雖然從錄音中不得而知兩人究竟是為了什麼吵架，對話過程雖稱不上「很火爆」，但仍可明顯聽出婆婆口氣「相當不客氣」，酸言酸語的火藥味頗重。



根據《三立新聞》報導，張女生前的婆家見到記者找上門，立刻關門上鎖並拉下鐵捲門，公公冷淡回應7個字，「我不清楚，好不好」。張女丈夫也回應「不方便，謝謝你。」

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