屏東「勝利星村」營運徵選　黎記冰糖醬鴨乖乖等17品牌進駐

▲屏東縣政府辦理勝利星村創意生活園區營運品牌徵選，11日公告評選結果，有19家入選 。（圖／文化處提供）



記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府辦理勝利星村創意生活園區第四次營運品牌徵選，11日公告評選結果，有19家品牌入選，其中不乏國內知名的休閒食品企業、屏東在地老字號品牌、異業結盟特色產業。

文化處表示，這次徵選開放23棟標的物，吸引逾300人參加，經過7場評選會議，最終依各標的物選出最適進駐者，並公告於文化處及勝利星村創意生活園區官網。

處長吳明榮說，這次徵選吸引大型連鎖品牌申請進駐，可視為屏東勝利星村近年的運作已累積一定的聲量，打造了屏東在設計、文化、生活創意產業的新平台。包括知名休閒食品老牌-乖乖、專櫃果汁品牌-純在冷壓蔬果汁、連鎖咖啡豆銷售品牌-歐客佬，以及農業生物科技園區拉瑪國際的水族產業與屏東Eske Place Coffee House異業合作的水族藝廊。

而在地經營的老字號品牌的黎記冰糖醬鴨、傳承55年的裁縫老店-無名氏量身裁縫店，也在這次的徵選中脫穎而出，為在地品牌發展投入了強大的能量。另有多家民宿業者如：新發文旅、五十年代屏東市鄉下人家等。

文化處表示，隨著徵選告一段落，全園區今年所進行的人行道優化工程也將於11月底前完工，並在11月28日起至12月底推出「屏東眷村生活日」，每週六的塊狀活動包括了舊好勝市集、勝利星空電影院、眷村星舞台、大樹下故事等。

相關資訊可上「勝利星村V.I.P ZONE」官方臉書、勝利星村創意生活園區官方網站(http://vipzone.cultural.pthg.gov.tw/)查詢，或電洽勝利星村創意生活園區營運管理中心(08)-7320567。

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