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加航全新會員計畫上線　業界首創「酬賓機票」免收附加費

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▲加拿大航空ITF飛北美經濟艙最低11,500起▼ 。（圖／啟示旅遊提供）

▲加拿大航空Aeroplan全新會員酬賓計畫正式上線。（圖／加航提供）

記者賴文萱／台北報導

加拿大航空Aeroplan全新會員酬賓計畫正式上線。加航表示，籌備3年半的時間，推出許多業界首創，包含免費機票不設日期限制，也不收取附加費，獲得飛行常客的大力讚賞。

加航表示，新的酬賓計畫可以提供會員使用積分，兌換可供銷售的任何艙位。這次提供業界首創不設日期限制，也不收取附加費（燃油或其他附加費），會員僅需負擔機場稅等第三方費用，也可使用積分支付機場稅項，可以0元（全部以里程積分）兌換。

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▲▼加拿大航空全新Aeroplan會員酬賓計畫正式上線，業界首創酬賓機票免收取燃油附加費。（圖／加航提供）

▲會員可輕鬆由加拿大航空官網航班搜尋中，選取「積分」計算所需要的點數。（圖／加航提供）

當積分不足或想保留部分積分兌換其他獎勵，也可採用積分＋現金的方式，兌換酬賓機票。另外，會員可輕鬆由加拿大航空官網航班搜尋中，選取「積分」計算所需要的點數。

新推出的家庭共享積分，會員可更快累積並兌換獎勵。若家庭成員其中一員在個人累積里程中達到新的會員級別，則其共享成員將一併享有相同級別和優惠。

▲加拿大航空ITF飛北美經濟艙最低11,500起▼ 。（圖／啟示旅遊提供）

▲11月21日抵達加拿大以及入境加拿大以後，都必須透過ArriveCAN提供詳實的個人資訊 。（圖／加航提供）

為進一步降低疫情的傳播，加拿大政府要求所有的旅客，自2020年11月21日抵達加拿大以及入境加拿大以後，都必須透過ArriveCAN提供詳實的個人資訊，包括旅行日期、聯絡方式、隔離計畫以及新冠症狀的自我評估。

加航提醒，未在登機前提交訊息的旅客，將有可能受罰最高加幣1,000元，轉機過境旅客則無需提交。

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