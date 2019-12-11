加航2019歲末限時優惠！最便宜1萬1就能衝美國　直飛溫哥華1萬5起

▲加拿大航空歲末限時促銷，暢遊美國各大城市新台幣11,500元起。（圖／加航提供）

記者賴文萱／台北報導

加拿大航空推出2019歲末限時促銷，直飛溫哥華最低新台幣15,100元起，暢遊美國各大城市也僅要新台幣11,500元起。優惠票價現在已熱烈開賣中，銷售時間自即日起至12月24日止。

2019年為加航重要的一年，除了正式在台成立分公司外，更獲得許多國際旅遊業重要獎項，特別是在12月一舉獲美國知名商務旅遊雜誌《環旅世界》（Global Traveler）評選為2019年度最佳航空公司。

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▲加拿大航空評選為2019年度最佳航空公司 。（圖／加拿大航空提供）

在歲末歡慶同時，加航特別推出2019年倒數優惠促銷，即日起至12月24日止，直飛溫哥華經濟艙最低新台幣15,100元起，豪華經濟艙新台幣34,100元起，尊享商務艙新台幣70,000元起。此外，諸多美國城市也同步推出優惠，西雅圖僅要新台幣11,500元起、舊金山與洛杉磯新台幣12,000元起。

旅客可把握這波聖誕歲末前的利多，感受加拿大的冬日魅力，暢享如溫哥華美食節、PuSH國際表演藝術節、國際葡萄酒節；多倫多極光冬季節；魁北克冬日嘉年華、蒙特婁燈光節、冰屋電音之旅等精彩活動。

▲即日起至12月24日止，加航直飛溫哥華經濟艙最低新台幣15,100元起，西雅圖僅要新台幣11,500元起、舊金山與洛杉磯新台幣12,000元起。（圖／加拿大航空提供）

另外，自2010年起，加航啟動120億加元投資案，全面提升旅客飛行體驗，這份努力在2019年迎來甜美的果實，屢屢在國際上贏得不少航空產業相關大獎。

繼先前連續10年榮獲8次航空界奧斯卡Skytrax評選「北美最佳航空」的堅強實力，12月2日再獲美國知名商務旅遊雜誌《環旅世界》評選為2019年度最佳航空公司。

加航台灣區總經理陳美至表示，加航在台灣努力不懈，無論是機場特有的禮賓司服務、機艙內的中文或台語服務、或持續推出新菜單與娛樂系統，作為北美唯一獲得Skytrax評比四星級殊榮的航空公司，未來更會以同樣的策略方向，持續提供消費者能夠悠然享受自我、獲獎無數的優質飛行體驗。

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