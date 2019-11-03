加航力推白馬市「夢幻極地溫泉」　零下20度泡湯...頭髮一出水秒結冰

▲加航2020年將主推育空（Yukon）雪地溫泉之旅。（圖／翻攝自加航FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

加拿大航空帶起赴黃刀鎮看極光熱潮，2020年預計再強打育空（Yukon）雪地溫泉之旅，在零下20度的寒冷天氣享受百年露天溫泉，有趣的是，當沾了溫泉水的頭髮一出水面，就會瞬間結冰成奇形怪狀的不同造型，成為最有趣的極地泡湯奇景。

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▲從溫哥華轉機2個多小時就能體驗育空（Yukon）雪地溫泉之旅。（圖／翻攝自加航FB粉絲專頁）

加航台灣區總經理陳美至分享加航未來商品動向，除了2018年Skyscanner調查榮登2018國人熱門旅遊行程榜首黃刀鎮外，也將推出秋天賞楓、冬天滑雪、春夏健行、冬天魁北克嘉年華會與冰上摩托車等精彩行程，2020年加航預計強打育空（Yukon）雪地溫泉之旅。

育空地區「白馬市」冬日黑夜長達18小時，抬頭就可能遇見極光的絕美景觀，另外，這裡也有座百年露天溫泉－塔基尼溫泉（Takhini Hot Springs），在氣溫零下20度時，泡在40度天然泉水裡，能溫暖放鬆疲憊身心靈。

▲在加拿大白馬市極地泡湯，濕濕的頭髮一出水面，就會結冰，成為旅客一大趣味。（圖／翻攝自加航FB粉絲專頁）

此外，只要沾了溫泉水的頭髮一出水面，就會瞬間結冰成奇形怪狀的不同造型，意外成為全球旅客最期待的極地泡湯奇趣。

加航說，台灣旅客從台北可天天直飛溫哥華，只要2個多小時的轉機航程，就可以體驗白馬市豐富多元的旅遊行程。未來雙獅、旅天下、可樂等旅行社業者，也預計包裝育空套裝行程，最快今年台北國際旅展時就能推出。

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