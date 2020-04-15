422個座位全拆！加航改裝3架777客機載貨　一架能運900萬個醫療口罩

▲加拿大航空改裝3架777-300ER客機，拆除422個乘客座位，增加貨運能量。（圖／加拿大航空提供）

記者賴文萱／台北報導

為增加貨運能力，加拿大航空進行3架波音777-300ER飛機的機艙改裝。首架飛機的改裝已經完成並已開始服務，改裝後飛機貨運能力大增，最大可承載89.63噸貨，約900萬個醫用口罩，第二和第三架飛機將在近期內完成。

加拿大貨運航空副總裁Tim Strauss表示，將重要醫療和其他物資迅速送達至加拿大，並在全國分發，助力對抗新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，至關重要。改造加航最大的國際寬體飛機波音777-300ER，每次飛行的載裝量加倍，使得更多的貨物能夠更快地運輸。



加拿大航空營運資深副總裁Richard Steer則指出，加拿大航空回應市場所需，靈活彈性運作，將機隊產能最大化，為滿足貨運需求，將某些飛機進行快速改造。加拿大航空的工程團隊全天候監督改裝工作，並與加拿大運輸部確保所有工作均完成認證。另外兩架飛機皆可望按時完成，並將在未來幾天內投入服務。

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▲加拿大航空改裝3架777-300ER客機，首架飛機已開始服務（圖／加拿大航空提供）

3架波音777-300ER飛機由專精飛機修護及機艙整裝之Avianor公司，在其蒙特婁米拉貝爾工廠進行改裝。Avianor公司開發了一種特殊的工程解決方案，可拆除422個乘客座位，並於指定貨物裝載區可放置裝有醫療設備的輕型箱子，以貨物網固定。此改裝已在6天內開發，生產和實施。所有操作均已獲得加拿大運輸部的認證和核准。

▲▼指定貨物裝載區可放置裝有醫療設備的輕型箱子，以貨物網固定。（圖／加拿大航空提供）

加拿大航空表示，透由其貨運部門，將這些一直以來在執飛的主線客機改作全貨機營運，運送有時效性的行李，包括緊急醫療物資和支持全球經濟的貨物。

自3月22日以來，加拿大航空已營運40架全貨運航班，除既有之飛往倫敦、巴黎、法蘭克福、香港的定期航班，計劃另使用三架新改裝的波音777，波音787和波音777，每週營運至多20架全貨運航班。加拿大貨運航空一直與其供應鏈合作夥伴和托運人將醫療用品從亞洲和歐洲運輸至加拿大，並將根據全球所有地區之需要，持續探索其他機會。