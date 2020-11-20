砸370億「義享天地」將開幕！輕軌復工影響營運...林義守心情曝

▲義联集團創辦人林義守。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

義联集團投資370億在高雄市的大順路建造了義享天地百貨商場以及萬豪飯店，雖然現在傳出萬豪酒店將在今年的12月25日試營運，但是義享天地開幕仍然遙遙無期，甚至還得面臨二階段輕軌復工考驗，創辦人林義守過去曾經多次高喊二階輕軌工程應停建，以免對當地交通造成衝擊，現在也得改口：遷就。

創辦人林義守在接受媒體訪問，面對記者詢問二階輕軌工程復工，林義守的態度明顯比談370億投資案相對保守很多，林義守說：「交通的確是市民的大事，交通癱瘓對市民是相當痛苦，但是假設市民大家都是同意，市府決定要做了。我們義享天地要來遷就，要來牽就！這個幾十年的歷史以來，現在確定要做，那就去做，我們要來配合。沒有辦法！有時候要照這樣來配合」。

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▲義联集團創辦人林義守。（圖／記者吳奕靖攝）

「義享天地」位在大順路上，也是二階輕軌經過的路段，過去在2017年的時候林義守在義享天地動土典禮時公開喊話表示：大順路交通已經很壅塞，輕軌若不更改路線或工法，未來恐怕會衝擊大順路周遭交通，影響附近商圈營運。不過現在二階段輕軌已經在陳其邁市長決定下復工，林義守也只好接受，單純以「牽就配合」。

由義联集團斥資370億元投資興建「義享天地」，在2014年動工，位於高雄大順一路上，結合酒店、購物、商辦、電影院及數位娛樂等，是高雄最高金額的投資案。現在萬豪酒店將在今年12月25日試營運，義享時尚廣場也預計在明年3月20日開幕，終於盼到了開幕，但是接下來就是輕軌施工的考驗。

▲義联集團創辦人林義守。（圖／記者吳奕靖攝）