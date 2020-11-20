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社會 社會焦點 保障人權

義氣哥控幫友討債遭撞成胃出血　駕駛「打R檔」救了自己

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記者黃翊婷／綜合報導

劉姓男子為了幫康姓友人解決金錢糾紛，今年3月6日陪同前往高姓男子家討債，結果遭車撞倒，造成小腿擦傷、胃出血，氣得一狀告上法院。不過，宜蘭地院法官找來3人訊問，發現康、劉兩人的證詞前後不一，最終不採信他們的說詞，判高男無罪。

▲夜間叫車,夜間搭計程車。（圖／ETtoday資料照）

▲高男否認開車撞人。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關，下同）

遭指控開車撞人的高男在判決書中主張，當日康男帶著劉男跑來他家商討債務，「那時候我要開車出去載我太太，在倒車的過程中，他（劉男）衝到車子前方，當時車子還是打R檔，怎麼可能向前衝去撞人。」

劉男則辯稱，當時看到高男坐上一輛紅色轎車，馬上衝到車前站著，對方見狀立即倒車再踩油門，正面朝他衝撞，「我被撞倒在路邊，造成胃出血，他倒車時也造成我左腳擦傷」；然而，出庭時他卻改稱，左腳的擦傷是被車頭撞到，不是倒車時弄傷的。

▲▼救護車,救護車設備,攜帶型電擊器,急救包,意外,車禍,急救,119,醫院,搶救,cpr（圖／示意圖／本報資料照）

▲劉男聲稱遭高男開車撞成「胃出血」。

接著，宜蘭地院法官找來一同去討債的康男訊問，起初他的證詞與劉男相符，經過隔離交互詰問，卻改口表示不知道友人是被撞到哪個部位，「我看到的時候，他整個人已經坐在引擎蓋上，下來的時候應該是站著的。」

法官認為，劉男以及康男兩人的證詞前後不一，加上函詢衛福部台北醫院，確認劉男的胃出血其實是十二指腸潰瘍併出血，成因通常為胃幽門桿菌感染、NSAID止痛藥、酒精使用壓力等等，並不包含外力，最終不採信兩人的說詞，判高男無罪，全案仍可上訴。

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