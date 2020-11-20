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新冠肺炎疫情影響大　台南航空站只剩立榮航空飛澎湖、金門班機

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▲受新冠肺炎疫情影響下，台南航空站目前只有立榮航空公司，每天載客飛往澎湖、金門的班機，嚴重影響航空站內、外店家生意及排班計程車大減窘境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲受新冠肺炎疫情影響下，台南航空站目前只有立榮航空公司，每天載客飛往澎湖、金門的班機，嚴重影響航空站內、外店家生意及排班計程車大減窘境。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

受新冠肺炎疫情影響下，台南航空站目前只有立榮航空公司，每天載客飛往澎湖、金門的班機，由於每天進出的旅客不多，造成航空站內店家關店、航空站外店家生意清淡及計程車次數大減窘境。

據了解，在新冠肺炎疫情未發生之前，台南航空站的班機，包括中華、立榮、日航、越捷等航空公司的班機，分別飛往澎湖、金門、花蓮、越南胡志明、日本關西、香港等地區。

立榮航空公司飛往澎湖、金門及花蓮地區，中華航空公司飛往香港及日本關西地區，日本航公公司飛往日本關西地區，越捷航空公司飛往越南胡志明地區。不過，從今年3月起，由於新冠肺炎疫情蔓延，讓進出台南航空站的航空公司及班機次數大減，目前只剩立榮航空公司飛往澎湖、香港的班機，其餘全部停飛。

▲受新冠肺炎疫情影響下，台南航空站目前只有立榮航空公司，每天載客飛往澎湖、金門的班機，嚴重影響航空站內、外店家生意及排班計程車大減窘境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，立榮航空公司每天飛往澎湖3趟，分別是上午7時20分、下午2時40分及晚間7時20分等3班班機飛往澎湖；每天飛往金門3趟，分別是上午9時40分、中午12時50分及下午3時50分等三班班機飛往金門。

由於飛行班機大減，進出台南航空站旅客也大受影響，每天不到5百人進出，嚴重影響到站內、站外店家的生意；據了解，店內的一家飲食店已停業，其他如眼鏡店等2家店家只是偶而開店而已；在店外的飲食店家，白天生意大減，計程車業者只有在立榮航空公司6次班機分別飛進機場時，到航空站外載客，每次不會超過20輛計程車到站載客，顯見影響甚大。

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