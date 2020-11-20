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北台灣午後變天！鋒面、東北風接力報到　滑梯式降溫雨勢大

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲北台灣今天午後鋒面、東北風接力報到，雲量漸增、高溫下降，轉變為有雨的天氣型態。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

好天氣沒了！北台灣今天午後鋒面、東北風接力報到，雲量漸增、溫度下降，轉變為有雨的天氣型態；週六雨勢明顯，下週一另一波較強東北風南下，桃園以北再度轉為有雨天氣。北台灣今起高溫就像「溜滑梯」一般逐日下降，預計在下週一、二是這波最冷的時候，要到下週四(26日)才會好轉。

今(20)日鋒面通過北部海面及東北風稍增強，明(21)日東北風影響，北部及東北部天氣稍轉涼；今、明兩天台灣東北部地區有雨，基隆北海岸、東部、東南部地區、恆春半島及大臺北山區有局部短暫雨，北部地區及金門、馬祖亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，今晚起東北部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，午後東部地區亦有局部較大雨勢發生的機率。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲明(21)日北海岸、北部山區及東北部有局部雨、並有較大雨勢。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，明(21)日北海岸、北部山區及東北部有局部雨、並有較大雨勢，大台北及東半部有局部短暫雨；冷空氣很弱，北台灣白天因雲多降雨而稍轉涼。桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大的天氣。

最新模式模擬顯示，下週(22)日東北風減弱、有短暫空檔，各地好轉為多雲時晴的天氣，唯東北部仍有局部短暫雨的機率(右圖)；高溫又回升至30度以上。下週一、二(23、24日)另一波較強東北風南下，桃園以北及東半部再轉有雨；冷空氣還是很弱，北台灣因雲多降雨、稍轉涼；新竹以南影響很小，中南部仍是晴朗穩定的天氣。

下週三、四(25、26日)東北風減弱，東半部及大台北東側仍有局部短暫雨的機率，西半部則是晴時多雲的天氣。

▼北台灣一週天氣預報。

▲▼北台灣一週天氣預報。（圖／翻攝中央氣象局）

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