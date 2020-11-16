海外代購開夢幻職缺徵一日代購員　只要逛網拍現領日薪1萬元

▲跨境美妝電商「草莓網」網羅全球800個品牌，百貨專櫃品牌應有盡有，即日起推出雙11好評加碼優惠活動，全面6折起，不用出國或是找代購，就能買齊大牌美妝保養品。（圖／翻攝自草莓網）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情期間無法出國，跨境網站或海外代購的需求大增，東森購物旗下跨境美妝電商草莓網目前強打「雙11好評加碼」優惠活動，全站6折起，在家就能買遍全球各地的美妝保養品；PChome旗下Bibian比比昂開出超夢幻職缺，即日起徵求「一日代購員」，只要逛網拍，上網選購感興趣的商品，即可現領1萬元台幣薪資，還可再拿日幣3,000元購物金。

草莓網網羅全球800個品牌、超過33,000件商品，主打不必出國或是花錢找代購，就能買遍百貨專櫃品牌，即日起全站推出「雙11好評加碼」優惠活動，Mario Badescu、JANE IREDALE 愛芮兒珍、法爾曼、Acqua di Parma 帕爾瑪之水等品牌全部6折起，克蘭詩水潤奇肌涼感保濕凝凍、契爾氏金盞花植物精華化妝水250ml、伊麗莎白雅頓白茶淡香水100ml、蘿拉蜜思柔光透明蜜粉等，都只要1,111元，且搭配每周周末折扣下單更划算，11/30以前指定全家便利商店取貨下單再享95折，另外，不限金額首購第一件免運。

▲CLARINS克蘭詩水潤奇肌涼感保濕凝凍50ml，原價1,803元，活動價1,111元。（圖／草莓網提供）

▲契爾氏金盞花植物精華化妝水250ml，原價1,484元，活動價1,111元。（圖／草莓網提供）

▲蘿拉蜜思柔光透明蜜粉，原價1,531元，活動價1,111元。（圖／草莓網提供）

為彌補會員不能出國的缺憾，東森購物台CH47頻道在雙11期間推出「全球蒐貨、海外直播」搶購會，以東森嚴選精神，跨海與西班牙、美國加州、日本福岡等各地同步連線，開賣塞古拉特級初榨橄欖油、星台法歐尼矯正鞋及高田濃厚初榨胡麻醬等，皆獲得熱烈迴響；雙11當天強打的日韓商品，網羅來自日本札幌、北海道、大阪、宮崎、沖繩以及韓國的伴手禮、土產、生鮮品等，讓會員在家看電視就能享受出國血拚的快感，短短160分鐘創下870萬高額業績，相當驚人。

▲Bibian比比昂招募一日代購員。（圖／PChome提供）

比比昂服務上線滿一年，特別規劃夢幻工作「一日代購員」，一口氣開出3名職缺，工作內容很簡單，只要整天逛網拍，挑選喜歡的海外網站商品進行代購/代標下單，就可現領日薪1萬元，網站再加碼提供日幣3,000元購物金，錄取者要想辦法花光購物金，上網選購感興趣的商品，且不限採購品項，當日下標的商品還可免費直送到家。11/30前進入官網填寫表單，或透過比比昂Facebook粉絲專頁完成指定任務，就有機會成為一日代購員。

比比昂也觀察今年消費趨勢，由於海外旅遊尚未解禁，民眾對跨境購物需求居高不下，帶動站上整體買氣持續提升，此波採購消費者以25～44歲消費者占65%，顯見青壯年族群對海外商品喜好度高，前5大熱銷品類分別為動漫相關、明星周邊、汽車零配件、音響器材及家電，多以限量商品最受歡迎。除了找「一日代購員」，比比昂加碼祭出超值優惠，年底前購買全站日本商品，國際運費享1.7折起，以買一件原宿限定UT為例，空運費僅需50元，商品海外直送，最快3天可收到。