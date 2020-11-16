　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

海外代購開夢幻職缺徵一日代購員　只要逛網拍現領日薪1萬元

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

草莓網（圖／翻攝自草莓網）

▲跨境美妝電商「草莓網」網羅全球800個品牌，百貨專櫃品牌應有盡有，即日起推出雙11好評加碼優惠活動，全面6折起，不用出國或是找代購，就能買齊大牌美妝保養品。（圖／翻攝自草莓網）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情期間無法出國，跨境網站或海外代購的需求大增，東森購物旗下跨境美妝電商草莓網目前強打「雙11好評加碼」優惠活動，全站6折起，在家就能買遍全球各地的美妝保養品；PChome旗下Bibian比比昂開出超夢幻職缺，即日起徵求「一日代購員」，只要逛網拍，上網選購感興趣的商品，即可現領1萬元台幣薪資，還可再拿日幣3,000元購物金。

草莓網網羅全球800個品牌、超過33,000件商品，主打不必出國或是花錢找代購，就能買遍百貨專櫃品牌，即日起全站推出「雙11好評加碼」優惠活動，Mario Badescu、JANE IREDALE 愛芮兒珍、法爾曼、Acqua di Parma 帕爾瑪之水等品牌全部6折起，克蘭詩水潤奇肌涼感保濕凝凍、契爾氏金盞花植物精華化妝水250ml、伊麗莎白雅頓白茶淡香水100ml、蘿拉蜜思柔光透明蜜粉等，都只要1,111元，且搭配每周周末折扣下單更划算，11/30以前指定全家便利商店取貨下單再享95折，另外，不限金額首購第一件免運。

草莓網雙11好評加碼（圖／東森購物提供）

▲CLARINS克蘭詩水潤奇肌涼感保濕凝凍50ml，原價1,803元，活動價1,111元。（圖／草莓網提供）

草莓網雙11好評加碼（圖／東森購物提供）

▲契爾氏金盞花植物精華化妝水250ml，原價1,484元，活動價1,111元。（圖／草莓網提供）

草莓網雙11好評加碼（圖／東森購物提供）

▲蘿拉蜜思柔光透明蜜粉，原價1,531元，活動價1,111元。（圖／草莓網提供）

為彌補會員不能出國的缺憾，東森購物台CH47頻道在雙11期間推出「全球蒐貨、海外直播」搶購會，以東森嚴選精神，跨海與西班牙、美國加州、日本福岡等各地同步連線，開賣塞古拉特級初榨橄欖油、星台法歐尼矯正鞋及高田濃厚初榨胡麻醬等，皆獲得熱烈迴響；雙11當天強打的日韓商品，網羅來自日本札幌、北海道、大阪、宮崎、沖繩以及韓國的伴手禮、土產、生鮮品等，讓會員在家看電視就能享受出國血拚的快感，短短160分鐘創下870萬高額業績，相當驚人。

Bibian比比昂（圖／PChome提供）

▲Bibian比比昂招募一日代購員。（圖／PChome提供）

比比昂服務上線滿一年，特別規劃夢幻工作「一日代購員」，一口氣開出3名職缺，工作內容很簡單，只要整天逛網拍，挑選喜歡的海外網站商品進行代購/代標下單，就可現領日薪1萬元，網站再加碼提供日幣3,000元購物金，錄取者要想辦法花光購物金，上網選購感興趣的商品，且不限採購品項，當日下標的商品還可免費直送到家。11/30前進入官網填寫表單，或透過比比昂Facebook粉絲專頁完成指定任務，就有機會成為一日代購員。

比比昂也觀察今年消費趨勢，由於海外旅遊尚未解禁，民眾對跨境購物需求居高不下，帶動站上整體買氣持續提升，此波採購消費者以25～44歲消費者占65%，顯見青壯年族群對海外商品喜好度高，前5大熱銷品類分別為動漫相關、明星周邊、汽車零配件、音響器材及家電，多以限量商品最受歡迎。除了找「一日代購員」，比比昂加碼祭出超值優惠，年底前購買全站日本商品，國際運費享1.7折起，以買一件原宿限定UT為例，空運費僅需50元，商品海外直送，最快3天可收到。

ET快訊
是你嗎？北市上億元土地「無人繼承」將充公　協尋地主後人
5網美被騙包養！開房遭盜刷不敢讓男友知　假富商真實職業曝
「美腿辣警花」清純學生照起底！175cm模特兒轉考警察
史上最貪理專！急賣Porsche脫產　戶頭剩30萬遭羈押禁見
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

周年慶加碼Adidas限定一天75折　6千元大衣2千元買回家

海外代購開夢幻職缺徵一日代購員　只要逛網拍現領日薪1萬元

19款超質感口罩！秋冬高級色+個性迷彩+浪漫仙女色　文青電商一次開賣

Pinkoi開賣醫療口罩！19款時尚色「粉嫩馬卡龍、潑墨炫彩」一次收

萌到荷包守不住！轉轉花生三眼怪變裝24款　小7迪士尼新品開賣

明天搶！家樂福推「夢幻彩虹口罩」不到5000盒　限定36間門市才有

【廣編】水族館新玩法！Xpark企鵝主題活動開催　feat. AR科技

【廣編】2020卡廸那FUN4街舞賽　百隊角逐力拼冠軍

5分鐘極速冷萃！HIROIA ZIGGY美型外觀成國際咖啡展焦點

肉控請舉手！連鎖平價牛排霸主慶26週年推出會員滿額贈回饋

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

小嫻金剛同框「每天都甜蜜蜜」　Selina全家到齊..任爸竟吃醋XD

危險！小黑車夜間上國道未開燈　貨車司機「大聲公提醒」秒聽話

超強默契！12隻手戴上黑白手套 靈活跳「手指舞」網：可以看整天

Ella哽咽謝Selina.Hebe：我愛妳們！　喊話老公「今晚該你好好謝謝我囉>////

高雄3歲童眼癌復發...恐雙眼全盲　阿嬤扛百萬醫藥費「盼赴日治療」

周年慶加碼Adidas限定一天75折　6千元大衣2千元買回家

海外代購開夢幻職缺徵一日代購員　只要逛網拍現領日薪1萬元

19款超質感口罩！秋冬高級色+個性迷彩+浪漫仙女色　文青電商一次開賣

Pinkoi開賣醫療口罩！19款時尚色「粉嫩馬卡龍、潑墨炫彩」一次收

萌到荷包守不住！轉轉花生三眼怪變裝24款　小7迪士尼新品開賣

明天搶！家樂福推「夢幻彩虹口罩」不到5000盒　限定36間門市才有

【廣編】水族館新玩法！Xpark企鵝主題活動開催　feat. AR科技

【廣編】2020卡廸那FUN4街舞賽　百隊角逐力拼冠軍

5分鐘極速冷萃！HIROIA ZIGGY美型外觀成國際咖啡展焦點

肉控請舉手！連鎖平價牛排霸主慶26週年推出會員滿額贈回饋

「要不要去熊電？」10人有8人聽不懂　內行曝：南部老一輩才懂

林易瑩疑台南市校安決議與精神病人個資連結涉違法　市府：不會提供

蛋蛋的哀傷！拖吊雞蛋車沒裝溜冰鞋恐「無完卵」　警澄清：依法拖吊

Galaxy S21 可望於明年 1 月發布！　消息人士曝 S21 已進入生產階段

國泰金股價上不來　總經理妙回：金城武不會因為換西裝就變醜！

日本研發7年打造機器狼　60種叫聲嚇退巨熊

人山人海！又一部國片爆款　《同學麥娜絲》觀眾看完哭了

秀智《Start-Up》演窮女卻背10萬元包！超大牌精品換不停　網虧：太出戲

中職／德保拉親領榮耀帶獎盃回家　許願三洋投一起留下來

刑事局挨批不敢辦丁怡銘　徐國勇：沒什麼不敢辦

美女作家腹痛「下體飄異味」 手一摸傻了：差點死在自己手裡

消費熱門新聞

肉控請舉手！平價牛排霸主滿額贈

家樂福「夢幻彩虹口罩」限定36間門市開賣

台酒麵攤暖心新作酒燉排骨湯麵

寶雅「時尚醫用口罩」10萬盒明日開賣

全台55間門市限定！小7也賣熱壓吐司

天貓雙11成交額達4982億人民幣

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

衣服有火鍋味超尷尬？日本大絕招

海外代購開夢幻職缺　逛網拍現領1萬元

站前周慶加碼　大衣2千元帶回家

Pinkoi首賣19款時尚色醫療口罩

好市多APP大改版！全新服務一次看

只有3天！7-11黑五限定優惠來了

荷包守不住！小7迪士尼新品開賣

更多熱門

相關新聞

網購詛咒「你父母死得早」　他神回2句嗆翻

網購詛咒「你父母死得早」　他神回2句嗆翻

一名男網友近日上網買東西，但海外賣家誤以為遭棄單，竟惡毒詛咒「你父母死得早，沒人叫是吧？」他一看當場爆氣，霸氣回嗆2句，嚇得賣家趕緊傳貼圖道歉，態度反差之大，引發網友熱議。

iPhone 12 Pro Max　秒殺色5分鐘完售

iPhone 12 Pro Max　秒殺色5分鐘完售

東森購物雙11　業績衝破6.7億創新高

東森購物雙11　業績衝破6.7億創新高

東森購物11/12加碼　LINE回饋5%→11%

東森購物11/12加碼　LINE回饋5%→11%

東森購物首度延長雙11優惠到11/12

東森購物首度延長雙11優惠到11/12

關鍵字：

東森購物海外代購跨境購物草莓網PChomeBibian比比昂網拍

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

外套「只蓋2點」　她大膽穿小內內吃辣泡麵

「反骨男孩」又有成員退出了！

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

花園夜市妹妹擺攤！台南人怒：拒買

好市多推車塞爆！「紅色方盒」堆整車

一家四口租房起火！房東怒：玩火全賠

不爽二輪太吵引大亂鬥　19歲騎士遭砍

月薪15萬！女友嫌沒車沒房　他譙：不知足

電視突然巨大黑背亂入！媽媽傻眼

遭酸顏值低　張庭12歲女反擊了！

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

Ella「真實生產畫面」震撼1.2萬人！　20小時陣痛嘴唇發紫：拿命去換的

女友遭媽侮辱！　學霸男星怒切割

在公園設施「嗯嗯啊啊」留下戰利品

更多

最夯影音

更多
ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了
徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面